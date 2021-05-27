人民网记者 杜燕飞

今年是“十四五”开局之年，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，离不开金融的有力支撑。

“乡村金融的未来可期，我们希望多听听来自田埂一线的声音，更加精准地服务乡村振兴。”日前，在与湖南省湘西州古丈县默戎镇牛角山村党支部书记、村委会主任龙献文等7位村级带头人座谈时，建设银行湖南省分行党委书记、行长文爱华说。

为打通乡村金融服务“最后一公里”，自2016年开始，建设银行湖南省分行主动下沉服务重心，累计投入7亿元，在湖南省广袤的乡村建成了5.6万个“裕农通-金湘通”服务点，并入驻湖南省2.4万个村委，村村覆盖，形成了服务乡村、企业和村民的乡村金融完整生态，建立了涵盖组织、制度、运维、产品、风控、培训的全新金融服务体系。

据介绍，该行在“裕农通-金湘通”上嵌入了建设银行承建的智慧政务系统，横向覆盖政府各部门、纵向贯通各级乡村。同时，配套大屏幕智慧终端，部署智慧政务、“湖湘农事”客户端，打造 “政务+金融+非金融”的“一站式”乡村综合服务体系，实现了线上线下便民政务服务乡村全覆盖。目前，“裕农通-金湘通”乡村个人客户已突破1000万户，服务村民数千万次，交易量达2250多万笔。

石屏村村委会工作人员介绍“裕农通-金湘通”相关业务。人民网记者 杜燕飞摄

“在我们这个‘裕农通-金湘通’服务点，村民可以取钱、转账汇款、查询账户，还可以缴纳社保、医保、水费、电费、燃气费、手机话费等，几分钟就可以办完相关业务，非常方便。”湖南省湘潭市韶山市杨林乡石屏村村委会工作人员告诉人民网记者。

值得注意的是，产业兴旺是乡村振兴的重要基础，而金融支持是重要一环。

近年来，建设银行湖南省分行发挥金融科技和资金优势，因地制宜推出了裕农信用类、担保类、抵押类等16款信贷产品,全面覆盖一、二、三产业，以及各类新型经营主体、广大农户。

“‘金湘通业主贷’‘文明贷’‘优享贷’‘生猪活体贷’等信贷产品，实现了快速贷、低成本贷，破解了乡村融资难、融资贵等难题；同时，我们搭建乡村产业大数据信息平台，解决了乡村产业监测难、企业征信难等难题。” 建设银行湖南省分行有关负责人表示，截至今年4月末，该行涉农贷款余额达1200亿元，比年初新增148亿元。

以“生猪活体贷”为例，2020年11月，建设银行湖南省分行与湖南省农业农村厅联手推出“生猪活体抵押贷款”，搭建“生猪活体抵押综合服务平台”，给生猪打上二维码耳标，实现对生猪全生命周期价值传递和全链条闭环监管，解决了养殖场的生猪活体资产难以评估、确权、抵押等问题。

“今年1月份，我们以生猪活体作抵押，从建设银行获得2700万元贷款，用于修建新栏舍和购买饲料，扩大我们养殖规模。”湖南省长沙市宁乡市流沙河原生态养殖示范基地有关负责人表示，养殖规模扩大后，吸引了附近30多名村民到养殖基地来工作，预计可以为他们年均增收6万多元。

记者了解到，目前湖南省已有80多家生猪养殖、饲料、屠宰等生猪产业上下游企业得到了建设银行信贷支持，贷款余额已超过11亿元。

同时，建设银行湖南省分行积极拓展产业链、供应链金融，通过核心企业、村镇，带动上下游企业发展，打造了湘西古丈县牛角山村、临武舜华鸭业、麻阳楠木桥村农民专业合作社等特色产业模式，助力乡村振兴。

“乡村金融的创新产品，原来有这么多了。”龙献文表示，乡村振兴的关键是抓产业、抓龙头企业，希望建设银行今后在产业融资方面提供更多帮助。

“做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，农村金融有着广阔的发展前景，大有可为。”文爱华表示，下一步建设银行湖南分行将发挥国有大行的责任担当，服务乡村振兴国家战略，进一步创新服务形式，丰富产品形态，为“农业强起来、农村美起来、农民富起来”贡献建行力量。

(责编：王仁宏、吕骞)