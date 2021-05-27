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农业农村部：2021年第一季度农产品抽检总体合格率为97.2%

2021年05月27日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者李栋）26日，农业农村部发布2021年一季度国家农产品质量安全例行监测结果。监测数据显示，一季度农产品抽检总体合格率为97.2%。

据介绍，农业农村部组织开展第一季度国家农产品质量安全例行监测工作，监测了31个省份和5个计划单列市，共109个大中城市的635个蔬菜生产基地、414辆蔬菜运输车、255个屠宰场、153个养殖场、501辆（个）水产品运输车或暂养池、633个农产品批发（农贸）市场。监测结果显示，蔬菜、畜禽产品和水产品合格率分别为96.7%、98.2%和96.7%，禁用药物控制继续趋好。

从监测品种看，抽检的蔬菜中，甘蓝类、食用菌和水生蔬菜等品种全部合格，根菜类、茄果类、白菜类、瓜类蔬菜合格率分别为98.8%、98.6%、98.5%、98.3%。

抽检的畜禽产品中，猪肉、猪肝、牛肉、羊肉、禽肉和禽蛋的抽检合格率分别为98.9%、99.6%、98.3%、99.4%、98.7%和95.6%。

抽检的大宗养殖水产品中，罗非鱼和鲢鱼全部合格，鳙鱼、对虾和鲤鱼抽检合格率分别为99.3%、98.6%和98.5%。

值得注意的是，豇豆、韭菜、鳊鱼等品种常规药物残留超标问题较为突出，鸡蛋中检出产蛋期不得使用药物等问题依然存在。

农业农村部已及时将监测中发现的问题通报各地，要求地方农业农村部门针对性地跟进开展监督抽查，采取有效措施加强整改。并会同市场监管总局、公安部等部门组织开展“治违禁 控药残 促提升”行动，采取“一个问题品种、一张整治清单、一套攻坚方案、一批管控措施”的治理模式，有效治理重点品种突出问题。 

(责编：王仁宏、吕骞)

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