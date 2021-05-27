原标题：京东618预售火热开启 联想、小米、华为、海尔等品牌预售订单额迅速破亿元

“定金膨胀不止10倍”，“京东618，18周年庆”在5月24日至5月25日的预售期，消费者可提前下定金，锁定心仪商品。京东大数据显示，5月24日至5月25日“预售”的搜索量超150万次，预售订单额整体同比增长高达640%，参与预售的品牌数量同比增长达126%，参与预售的商品数量同比增长达437%。

在京东618启动仪式上，京东发布了618的七大趋势：消费回流、全渠道开花、新品类层出不穷、产业助推乡村振兴、可持续发展、商品+服务的延伸、不断强化的供应链和技术……这些趋势不仅展示了消费者的选择、市场的热点，更揭示出产业侧发展的鲜明脉络。5天之后，火爆的预售明确验证了这些趋势。

京东发布的618趋势表明，大量中国老字号和新晋国潮品牌势能迅速崛起，国货和产业带商品迎来强爆发。在京东618预售期间，京东超市销售大数据显示，牛奶、白酒、婴幼儿奶粉成为预售48小时内下单量前三的品类；京东运动电动车品类预售订单额同比增长208%；满足私享生活的厨房卫浴国货精品，预售表现刷新往年成绩。

618趋势还显示，满足个性化需求变得更加活跃和精准，新功能、高颜值商品收获消费者芳心。京东家电洗地机品类预售订单额同比增长超40倍，其中新品高端洗地机占比超65%，扫地机器人预售订单额增长400%；年轻人“宠爱”的咖啡杯预售订单额同比增长15倍；男士护肤套装、染发产品、粉饼、箱包、儿童驱蚊防晒类等品类，在京东国际平台上的预售订单额同比增长均超百倍。

据了解，与往年不同，今年的京东618预售不仅有更多品牌、更多爆品，还有许多新品类也参与其中。电脑数码品类预售产品数同比增长105%，参与预售用户数同比增长500%。游戏本作为京东核心开拓的新品类，其预售销量更是达到690%的同比增长。在智能浪潮、居家娱乐的加速推动下，智能硬件品类、游戏机品类和存储品类也分别取得预售销量同比增长15倍、17倍和13倍的骄人成绩。此外，宠物美容电器预售订单额同比增长26倍，宠物肠胃调理产品预售订单额同比增长23倍。

此外，京东发布的618趋势还表明，打造商品+服务一体化消费场景已经成为行业的共识，服务消费已经成为经济增长与结构升级的新动能，新的服务消费模式不断涌现。面对即将到来的高温天气，空调预售单量同比增长了200%，同时还针对空调品类提出“大部分产品24小时极速安装，部分产品365天价保，只换不修”的升级服务承诺，帮消费者解除后顾之忧。在京东618，“健康服务”也更多地被装进了购物车，5月24日当天，京东健康口腔品类整体成交额同比增9倍，疫苗服务品类成交额同比增长230%；预售期间，京东居家的30天价保、免费拆旧、免费送装、免费取退的“省心装”服务，轻轻松松装出美好家。

(责编：董童、李源)