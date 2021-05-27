人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行公布的2021年4月份金融市场运行情况显示，4月份，债券市场共发行各类债券5.8万亿元。此外，4月份，银行间货币市场成交共计95.5万亿元，同比下降22.19%，环比下降5.25%。

债券市场发行情况方面，4月份，债券市场共发行各类债券5.8万亿元。其中，国债发行4958亿元，地方政府债券发行7758.2亿元，金融债券发行8962.8亿元，公司信用类债券发行1.4万亿元，信贷资产支持证券发行776.5亿元，同业存单发行2.1万亿元。

截至4月末，债券市场托管余额为121.1万亿元。其中，国债托管余额为20.3万亿元，地方政府债券托管余额为26.4万亿元，金融债券托管余额为28.8万亿元，公司信用类债券托管余额为29万亿元，信贷资产支持证券托管余额为2.3万亿元，同业存单托管余额为12.3万亿元。

货币市场运行情况方面，4月份，银行间货币市场成交共计95.5万亿元，同比下降22.19%，环比下降5.25%。其中，质押式回购成交85万亿元，同比下降17.32%，环比下降3.75%；买断式回购成交0.3万亿元，同比下降60.57%，环比下降31.38%；同业拆借成交10.1万亿元，同比下降46.73%，环比下降15.24%。交易所标准券回购成交26.7万亿元，同比上升18.79%，环比下降9.2%。

4月份，同业拆借月加权平均利率为2.01%，较上月持平；质押式回购月加权平均利率为1.96%，较上月下行5个基点。

债券市场运行情况方面，4月份，银行间债券市场现券成交17.1万亿元，日均成交7776.1亿元，同比下降32.79%，环比下降6.01%。交易所债券市场现券成交1.9万亿元，日均成交898.9亿元，同比下降5.60%，环比上升5.06%。4月末，银行间债券总指数为206.4点，较上月末上升0.9点。

股票市场运行情况方面，4月末，上证综指收于3446.86点，较上月末上涨4.94点，涨幅为0.14%；深证成指收于14438.57点，较上月末上涨659.9点，涨幅为4.79%。4月份，沪市日均交易量为3282.1亿元，环比下降10.43%，深市日均交易量为4270.7亿元，环比下降3.4%。

(责编：罗知之、吕骞)