姚 进

原标题：人民币汇率应当升值吗

近年来，人民币汇率有升有贬，涨涨跌跌已不鲜见，但其价值准绳和价格底线始终存在，那就是“以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。这一制度在当前和未来一段时期都适合中国的汇率制度安排。呼吁人民币汇率应升值的说法，不符合汇率市场化改革的大方向。

通过人民币汇率升值来应对输入性通胀？人民币中长期升值？央行要放弃汇率稳定的目标？近期，关于人民币汇率走势的讨论引发网络热议。而国务院金融委与央行分别于5月21日、23日的发声传递出“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”的明确信号，给市场预期吃了“定心丸”。

新冠肺炎疫情发生以来，美联储实施超常规宽松政策，让不少分析人士认为，未来中长期内，美元将进入弱周期，而随着美元的走弱，包括人民币在内的非美货币有望在中长期走强，进入升值通道。此外，随着近期人民币的升值，有观点建议人民币汇率应继续升值以应对近期国际大宗商品价格上涨的影响，人民币汇率再次成为市场讨论的热点。

人民币汇率一直在升值吗？其实不然。2019年8月，受外部环境影响，人民币对美元汇率曾跌破“7”的整数点位，这也是2015年“8·11汇改”以来首度“破7”。去年，人民币对美元汇率中间价在全年243个交易日中有140个交易日升值、103个交易日贬值，日均隔日波幅由2019年0.12%上升至0.18%。今年以来，人民币汇率总体趋势已经历升值、贬值、升值三个阶段。期间，人民币对美元中间价最高点6.4099元（5月26日），创近3年新高；最低点6.5713元（3月31日），创近半年新低。

不难发现，近年来人民币汇率有升有贬，涨涨跌跌已不鲜见。同时，人民币汇率市场化定价特征持续凸显，汇率弹性逐渐增强，双向波动成为常态。但其价值准绳和价格底线始终存在，那就是“以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。这一制度在当前和未来一段时期都适合中国的汇率制度安排。

事实上，有关汇率制度及汇率水平决定等重大改革都是经过充分研究后的结果，是在稳健前提下的通盘考虑，不会搞一步到位式的大跨越改革，否则会扰乱市场预期，引发恐慌情绪，对实体经济和金融环境造成巨大冲击。

需要注意的是，随着汇率市场化改革的推进，央行已基本退出对人民币汇率的常态化干预，对人民币汇率涨跌波动的容忍度大幅提升，汇率的变动主要取决于市场供求。因此，呼吁人民币汇率应升值的说法，不符合汇率市场化改革的大方向。

当前，在经济持续复苏的形势下，我国经济基本面稳中向好、外资继续增持我国国债，都对人民币走强形成支撑。但外部不确定性不稳定性因素仍然突出，特别是美元指数走势阶段性波动明显，使得人民币汇率呈现双向波动形态。这一形态由市场自发形成，符合汇率市场化改革方向。未来，应保持这种由市场自发形成汇率的运行状态，不出现大幅波动，以此培养常态化的、健康的汇率双向波动机制。防范外汇市场上因预期引发的“羊群效应”，重视与市场沟通和维持一定的管理浮动仍是货币政策部门的工作重点之一，人民币汇率仍将保持合理均衡水平上的基本稳定。

(责编：罗知之、吕骞)