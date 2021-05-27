史洪举

原标题：强制扫码侵害消费者权益

随着互联网和智能手机的普及，扫码支付已成为很多消费场景中的标配。但是，有些经营者却将扫码支付设置为消费的门槛，或是要获取消费者手机号、通讯录、精确地理位置等多项与消费无关的信息，或是强制消费者关注公众号。这显然于法无据，不仅侵犯消费者自主选择权，更涉嫌侵犯个人信息权等。

自主选择权是指消费者可以根据自己的消费需求，自主选择自己满意的商品或服务，决定是否购买或接受的权利。选择支付方式、购买方式自然属于自主选择权的重要内容。比如，选择现金支付还是扫码支付，选择网络购物还是到实体店购物，完全取决于消费者的个人意愿。经营者理当完善配套措施，尽最大限度满足消费者的选择权。

值得说明的是，经营者不享有“自主选择权”，无权挑选消费者，也无权要求消费者非得扫码支付。据报道，此前已有商家因为拒收现金而被人民银行处以处罚。

另外，有些扫码支付强制收集消费者信息，或者要求消费者关注其微信公众号等，涉嫌侵犯个人信息权。根据民法典，除法律、行政法规明确授权外，收集、处理个人信息应取得本人同意。何况，一些商家有擅自收集个人信息的“胆量”，却没有保护好这些信息的能力，让消费者的个人信息暴露在风险之中。

可以说，扫码消费看似是小事，但经营者擅自设置扫码消费门槛，却是对消费者自主选择权和个人信息安全的侵害。对此，既需要消费者敢于说不，也需要消费者协会帮助消费者依法维权，还需要有关部门及时出台相应规则，制定有关标准，杜绝强制扫码，提供人工缴费及扫码缴费等多种服务方式，支持现金、电子支付等多种支付方式。这样才能让扫码消费变得简单而轻松，让消费者合法权益不受损害。

(责编：罗知之、吕骞)