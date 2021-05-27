在广西都安瑶族自治县下坳镇隆坝村龙磊屯的毛葡萄示范基地，村民在管护葡萄。新华社记者 陆波岸 摄

人民网北京5月27日电 （记者李楠桦）近日，农业农村部在湖南省永顺县召开定点帮扶工作座谈会。会议强调，要把产业和就业作为守住不发生规模性返贫底线的治本之举，务实做好定点帮扶各项工作，稳步推进乡村全面振兴。

会议要求，要抓住产业和就业两个关键，强化农业技术服务，拓宽农产品销售渠道，抓好仓储冷链物流设施建设，发展农产品精深加工，推动产业园区化发展，全产业链打造优势特色产业，多措并举促进脱贫劳动力就业创业。

会议要求，各定点帮扶县要加强防返贫动态监测，重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户收入支出情况、“两不愁三保障”和饮水安全实现情况，做到早发现、早干预、早帮扶。要坚持全面支持和重点突破相结合，围绕强化科技支撑、落实项目资金、帮助引进企业、促进农产品销售、开展调查研究等方面，务实做好定点帮扶工作，提高帮扶工作实效。

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