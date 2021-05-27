本报记者 郭子源

原标题：深圳上调房贷利率释放啥信号

作为房地产市场的风向标城市之一，深圳市近期的房贷利率变动再度引发社会各界高度关注。记者获悉，继5月上旬中国建设银行深圳市分行上调房贷利率后，日前，其他四家国有大行也跟进，宣布上调房贷利率，首套房贷款利率执行LPR+45BP，即5.10%，二套房贷执行LPR+95BP，即5.60%，相较之前分别上调15BP和35BP。

值得注意的是，为了体现对中低收入人群购买保障性安居型商品房的支持，安居型商品房贷款利率维持不变，执行LPR+30BP，即4.95%。

相较于中小银行，国有大行的房贷利率调整往往更具影响力。一时间，市场上关于房贷收紧、房地产市场调整等猜测蜂拥而至，继5月上旬建行上调房贷利率后，其他国有大行为何会统一跟进？此次上调房贷利率的原因是什么？将对房地产市场产生哪些影响？

从记者向深圳市金融监管部门、多家房地产中介了解的信息看，接下来，多家股份制银行跟进、上调房贷利率也是大概率事件。

“自2021年起，金融管理部门实施‘房地产贷款集中度管理制度’。截至2020年12月末，建行的个人住房贷款占比为34.73%，而集中度要求为32.5%，超了2.23个百分点，虽然建行房贷体量庞大，腾挪空间较大，加上4年整改时间宽裕，整改压力不大，但也应采取措施适当控制房贷增长。”招联金融首席研究员董希淼说。

后续其他国有大行跟进的原因又是什么？一方面，建行在深圳住房贷款市场居龙头地位，其定价行具有一定的引领作用；另一方面，这也与目前深圳市房贷利率普遍低于全国平均水平有关。

相较于全国房贷利率水平，国有大行在深圳市的利率水平普遍较低。融360大数据研究院对全国42个重点城市房贷利率的监测数据显示，2021年4月，全国首套房贷款平均利率为5.31%，二套房贷款平均利率为5.59%，而大型银行在深圳市的首套房贷利率普遍为4.95%、5.25%。

相较于北京、广州等重点城市，深圳的房贷利率水平也处在低位。目前，北京市场首套房利率为5.2%、二套房利率为5.7%；广州市则已在今年多次调整房贷利率，目前首套房利率最低为5.40%，二套房利率最低为5.60%。

“适当上调房贷利率是回归正常利率水平，有助于提升银行贷款的收益水平。”董希淼说，加之近年来深圳市房地产市场火爆，房价上涨较快，适度上调房贷利率，有助于抑制房地产市场单边上涨趋势、防范风险。下一步，在房价上涨较快的热点城市，或房贷利率相对较低的地区，房贷利率小幅上涨可能会成为趋势。

此外值得注意的是，在落实房地产市场调控政策、执行房地产贷款集中度管理制度要求的过程中，商业银行应实施差别化的住房信贷政策，坚持“有保有压”，保持个人住房贷款业务适度发展，不“误伤”刚性住房需求和改善型住房需求。

(责编：罗知之、吕骞)