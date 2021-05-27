生态环境部新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京5月27日电 （记者余璐）生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。在26日生态环境部举行的例行新闻发布会上，生态环境部生态环境监测司司长柏仇勇在回答人民网记者提问时表示，“十四五”时期把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，必须系统回答好生态环境监测“为什么、干什么、怎么干”的问题，持续完善顶层设计，全面推进生态环境监测事业高质量发展。

柏仇勇谈到，“十三五”期间，我国生态环境监测网络建设取得前所未有的显著成效，基本实现了“全面设点、全国联网、自动预警、依法追责”的建设目标，生态环境监测能力显著提升，生态环境监测数据质量稳步提高，监测数据的“真、准、全”得到有力保障。

“十四五”时期，生态环境监测工作将从哪几个方面突破提升？对此，柏仇勇介绍道，2020年4月以来，生态环境部会同国家发展改革委、财政部、自然资源部、交通运输部、水利部、农业农村部、国家市场监督管理总局、中国气象局等，深入研究、加快推进“十四五”生态环境监测规划编制，目前主要思路已基本成熟。概括起来，就是“四个提升”。

一是提升整体性，构建“大监测”格局。厘清各方责任义务，形成政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的监测工作合力。

二是提升系统性，建立“全覆盖”网络。着眼“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”，统一规划建设环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖的生态环境监测“一张网”。

三是提升协同性，加快“高质量”转型。坚持组网高质量，网络布局坚持“支撑管理、注重绩效、实事求是、可增可减”的原则，提升点位布设的科学性、代表性、有效性。保障数据高质量，持续完善生态环境监测质量监督管理体系、标准规范体系和量值溯源体系，严厉打击监测数据弄虚作假。实现评价高质量，做好生态环境质量评价排名、信息公开、预警监督，提升大数据分析应用能力，形成覆盖现状评价、污染溯源、预测预报、成效评估的全链条支撑。

四是提升创新性，夯实“现代化”能力。运用天地一体化技术手段，大力提升监测网络感知能力、技术实验能力、质量管理能力和智慧分析应用能力，推进监测产学研用创新体系建设，实施一批重点工程项目，加快推进监测体系与监测能力现代化。

“下一步，我们将深入落实国家赋予生态环境部的‘统一监测评估’职责，继续坚定不移推进生态环境监测的‘统一组织领导、统一规划布局、统一标准规范、统一数据管理、统一信息发布’。加快形成‘一张网一套数’，做到‘一个出口一个声音’。”柏仇勇说。

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