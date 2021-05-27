为保障隐私计算中的数据可用性和隐私性给出创新解法，微众银行基于区块链技术的WeDPR-PPC多方大数据隐私计算平台，于5月26日亮相贵阳中国国际大数据产业博览会（以下简称数博会）。

据微众银行区块链底层平台研发负责人李辉忠介绍，WeDPR-PPC从联合报表、联合计算、隐私查询、联合预测、联合建模等技术场景切入，剑指当前多方大数据协作中合规要求高、利益难保障、协作模式和性能受限，以及学习曲线陡峭的四大痛点。

据悉，该平台将被运用在金融、政务、公共健康等行业领域，在联合风控、反欺诈、反洗钱、数字化个人与企业服务、智慧城市社会治理、公共健康风险检索、流行病追踪等场景议题中，促进隐私数据有序流通，实现跨域价值融合创新。

在展区，微众银行全方位展示了其面向数据要素市场构建的全栈区块链技术体系。微众银行区块链运营拓展负责人李贺介绍，目前微众银行区块链发布的核心开源项目已超过10个，如中间件平台WeBASE、跨链协作平台WeCross、实体身份认证与可信数据交换方案WeIdentity、分布式事件驱动架构WeEvent等。“这些开源区块链技术，也已经实际运用到如粤澳健康码跨境互认系统、绿色出行普惠平台、人民版权平台、区块链司法存证及仲裁平台等智慧政务、社会治理、金融服务、供应链金融、版权保护领域的创新区块链应用项目中。”他说。

另据了解，数博会领先科技成果奖是国家科学技术奖励工作办公室备案的唯一以博览会名义设奖和唯一以大数据为主题的专业奖项。终审专家组由中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨担任组长，13位大数据领域权威专家共同组成。最终，由微众银行牵头金链盟开源工作组研发的金融级区块链底层开源平台FISCO BCOS，从101个大数据、人工智能解决方案、云计算、区块链、机器人等终审项目中脱颖而出，与中国科学院计算机网络信息中心、华为、高德、腾讯等组织和企业共同获奖。

(责编：董童、李源)