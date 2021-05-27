人民网北京5月27日电 （记者乔雪峰）海上搜救工作是一项社会公益性事业，是政府应急管理工作的重要组成部分。社会救助力量是我国海上搜救力量的重要补充，在海上搜救行动中发挥了十分重要的作用，为维护海上交通安全稳定，保障人民生命财产安全作出了贡献。

5月27日，交通运输部新闻发言人孙文剑在新闻发布会上表示，过去一年，中国海上搜救中心累计组织协调搜救行动1758次，成功救助中外遇险船舶1110艘、中外遇险人员10834人，搜救成功率95.8%。

据统计，2011年至2020年，中国海上搜救中心共组织搜救行动19914次，出动船舶92367艘次，累计救助超过15万人、挽回财产损失超过730亿元，这其中社会力量参与海上险情救助的船舶达62032艘次，占搜救船舶总数的67.2%以上。

据孙文剑介绍，为鼓励社会搜救力量参与海上搜救行动，近日，中国海上搜救中心组织专家对35家省级海上搜救机构推荐的2020年度搜救奖励申请材料进行评审，评审结果已于4月底通过交通运输部官网进行公示。“下一步交通运输部将按规定对符合条件的社会力量陆续发放奖励资金583万元。”

比如，此次获得奖励资金最高额度10万元的温岭市石塘海上平安民间救助站，2020年，该救助站先后参与“4.19浙象渔运02155船员急性阑尾炎伤病险情”等30多起险情的应急处置，救助遇险人员182人、遇险船舶39艘，为挽救人命财产安全、维护辖区水域安全作出了突出贡献。

孙文剑进一步表示，自2007年以来，中国海上搜救中心每年对上一年度参与海上搜救行动的社会力量进行奖励，2007年至2019年底，累计发放奖励资金1亿多人民币，极大地调动了社会力量参与搜救行动的积极性。

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