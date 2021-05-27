人民网北京5月27日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部发布了《2020年交通运输行业发展统计公报》（以下简称《统计公报》），《统计公报》提出，2020年，交通运输行业以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输各项工作，加快建设交通强国，为如期实现全面建成小康社会目标提供了坚强的交通运输保障。那么，《统计公报》有哪些亮点和变化？

2月27日，交通运输部新闻发言人孙文剑在新闻发布会上表示，总的来看，2020年交通运输行业稳定恢复、提质升级。主要有三方面特点：

一是主要指标持续恢复，全年呈现先降后升的“V”型走势。交通固定资产投资率先恢复。自2020年5月起，投资累计增速由负转正，基本补齐疫情造成的缺口。全年完成投资3.5万亿元，比上年增长7.1%，增速为近三年最高水平。港口货物吞吐量实现较快增长。全年全国港口完成货物吞吐量比上年增长4.3%。货运规模已基本恢复至疫情前水平。全年恢复至上年的99.5%。快递实现逆势增长，完成快递业务量833.6亿件，比上年增长31.2%。客运规模稳步恢复。恢复至上年的54.9%。完成城市客运量恢复至上年的68.2%。

二是设施网络加快完善。高效率交通基础设施比重不断提高。截至2020年末，全国高铁营业里程3.8万公里。高速公路里程16.10万公里。全国港口万吨级及以上泊位数量达到2592个，比上年末增加72个。定期航班通航机场、定期航班通航城市分别提高至240个和237个。普通干线网结构不断优化。农村公路网规模不断扩大。“四好农村路”建设深入推进，截至2020年末，农村公路里程438.23万公里，占公路总里程比重为84.3%，这个“超级工程”更加名副其实。

三是运输结构不断优化。便捷高效出行比重持续提高。全年完成铁路旅客发送量22.03亿人次、民航客运量4.18亿人次，占全社会营业性客运量比重均在持续提升。完成轨道交通客运量175.9亿人次，占城市客运量比重为20.2%，提高1.5个百分点。货运结构调整不断深入。全年完成铁路货物总发送量45.52亿吨，占全社会货运量比重为9.8%，比上年提高0.3个百分点。完成水路货运量76.16亿吨，占全社会货运量比重为16.4%，提高0.2个百分点。完成公路货运量342.64亿吨，占全社会货运量比重为73.8%，下降0.5个百分点。多式联运加快推进。全年全国港口完成集装箱铁水联运量687万标箱，比上年增长29.6%，占港口集装箱吞吐量比重为2.6%，提高0.6个百分点。

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