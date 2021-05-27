人民网北京5月27日电 （记者乔雪峰）随着新冠疫苗接种工作的广泛开展，疫苗货物运输任务日益繁重。特别是近期部分地区疫情零星散发，各地群众接种疫苗的需求再次上升。那么，如何保障疫苗运输，交通运输部都有哪些措施和进展？

5月27日，交通运输部新闻发言人孙文剑在交通运输部新闻发布会上回答记者提问时表示，截至目前，我国疫苗货物运输能力充足、运行顺畅，已累计发放调运单7700多单，保障了160余万件疫苗制剂的高效运输。

孙文剑告诉记者，为做好疫苗货物运输组织和服务保障工作，交通运输部重点采取了五个方面的举措：

一是开展运力摸排，促进运输供需对接。交通运输部发布了56家重点联系物流企业名单，推动疫苗生产企业与物流企业紧密对接。总体上看，综合排名前30的医药物流企业，拥有冷藏保温车近8000辆，冷藏保温箱近30万个，整体可以满足运输需求。

二是密切部门协同，强化运输服务保障。交通运输部联合公安、卫健、民航、药监、国铁集团等多个部门和单位印发通知，对疫苗货物运输供需对接、车辆通行保障、运输过程监管、人员安全教育、风险隐患防范、信息全程追溯等进行了统筹安排。

三是强化技术指引，规范装卸运输作业。会同卫健、海关、药监等部门，印发了《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》，督促指导各地、各有关企业严格落实疫苗货物运输前期准备、运输过程、应急处置等各环节的技术要求，规范各项作业行为。

四是建立运单制度，实行车辆免费通行。交通运输部已为国药、科兴等新冠病毒疫苗生产企业和32个省级疾控中心开通调运单系统使用账号，对持有调运单的车辆，实施免费、不停车、优先通行政策。

五是坚持一事一议，保障疫苗运输畅通。交通运输部公布疫苗货物运输保通保障值班电话010-65292831，实行7×24小时值班值守，畅通运输协调渠道，一事一协调、一事一处理，累计受理并解决了310余件疫苗货物运输事项。

孙文剑最后表示，下一步，交通运输部将继续聚焦工作重点，围绕保畅通、保运力，密切部门协同，加强统筹调度，强化值班值守，为疫苗生产、供应、接种提供坚实的运输服务保障。

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