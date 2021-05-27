原标题：以绿色科技为差异化竞争力 鑫苑集团打造“绿色品质地产”

随着国家绿色发展战略的实施和人们对美好生活的向往，人们越来越关注环境与健康。据了解，鑫苑集团顺应居民消费升级趋势，坚持绿色环保的发展理念，重视并践行着环境保护和企业经营的和谐统一。

据鑫苑集团相关人士介绍，该集团坚持绿色可持续发展，以绿色科技为差异化竞争力，致力于用环境友好的态度，创造以美为载体的居住环境。鑫苑置业对绿水青山的守护，涵盖全生命周期绿色的方方面面：注重绿色地产品质、迎合节能减排号召、科技赋能建设周期、打磨绿色景观细节等。

同时，鑫苑置业对产品品质的恪守贯穿在房企的工程设计、建材选择、建设施工、景观开发等各方面。

在建造标准与材料上，采用符合绿色健康、节能环保、可持续发展标准的建筑材料。

在产品研发与设计上，鑫苑倡导项目与社区生活、城市发展的相融相生，在住宅布局以及建筑、道路、园林设计的各个细节，不但充分考虑业主居住体验的安全、方便、舒心，还充分考虑到项目建设与当地生活方式、地区文化、生态环境、城市发展规划的完美融合。以西安鑫苑府为例，绿化率在40%左右（目前西安市场上的改善项目绿化率一般为35%）。

鑫苑国际新城小区绿化

在室内，鑫苑名城引入科学通风、健康节能的新风系统，一方面可有效过滤粉尘和细菌，确保室内24小时空气清新。另一方面，通过对回收冷风、热风，平衡室内外的温差，从而减低室内空调的功率，达到环保的目的。

如鑫苑集团董事长张勇所说，鑫苑集团以绿色发展方式，“让住宅建设实现生态、智能、人居相适宜”成为企业的一种倡导，一种行动。企业将有了更宽的发展护城河，将在未来实现更跨越式的发展。

(责编：董童、李源)