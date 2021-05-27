原标题：平安人寿推出司庆33周年系列暖心回馈活动

5月27日，中国平安迎来33周年司庆盛典。作为平安集团旗下重要业务板块，平安人寿从客户需求出发，推出“老客臻享、贴心服务”“平安健康节”“5·27爱妻节”系列暖心回馈活动，通过老客权益升级、健康服务体验、专属赠险领取等举措，传递有温度的保险服务，以实实在在的保险保障和贴心服务，回馈广大新老客户多年陪伴。

据了解，针对近2000万符合条件的重疾险老客户，平安人寿从5月27日起推出“老客臻享、贴心服务”健康权益服务升级活动。此次升级覆盖“健康、亚健康、小病、慢病、大病”五大场景，让每个客户都能享受到“健康有呵护，亚健康有督促，小病有陪护，慢病有照护，大病有专护”的健康全周期服务。以健康权益服务升级为契机，平安人寿将对老客户全面开展服务大回访，让客户可以及时了解并体验服务权益，提升客户服务体验。

同日，平安人寿首场“平安健康节”也正式启动。本次活动以“悦健康，越平安”为主题，首月初探“悦动健康”的健康生活场景，次月聚焦“悦养健康”的亚健康与慢病场景，第三个月直击“悦享健康”的医疗与重疾场景，精准覆盖不同阶段用户的各类需求，为用户提供覆盖全生命周期的健康生活体验。

依托线上平台入口平安金管家APP，“平安健康节”围绕健康、亚健康、慢病、医疗、重疾五大场景打造运动、美颜、母婴、营养、养生、慢病、医疗、重疾八大主题体验馆，让用户能够在线上身临其境体验各类暖心服务。以母婴馆为例，用户可以免费体验国内顶尖儿科医生崔玉涛的“科学育儿服务包”，涵盖科学喂养方法、系统化育儿知识、在线咨询和名医二诊权益，帮助新手爸妈解决在育儿过程中遇到的教育抚养、疾病防治等难题。

除线上渠道外，“平安健康节”还将线下举办臻享体验会、健康教育讲堂及各种健康体验活动，客户可以现场免费体验鹰瞳检测、音视频问诊等服务，让客户在享受丰富健康服务的同时，掌握多样健康知识，助力养成健康生活方式。

继去年“5·27爱妻节”推出爱妻宝保险产品（以下简称“爱妻宝”）后，平安人寿今年加大回馈力度，于“5·27爱妻节”期间重磅推出爱妻宝赠险免费领取活动，以暖心保险保障产品，呼吁爱人之间给予彼此更多的守护。

平安人寿表示，自成立以来，公司积极发挥保险保障优势，以有温度的保险和服务，为客户筑牢健康防线。时值33周年司庆，公司通过暖心的客户权益升级、丰富的健康服务体验、温情的专属赠险产品，挖掘保险服务转化的新路径，探索为客户提供优质保险产品与服务的新模式。站在新的历史起点，平安人寿将持续立足客户需求，专注打造“五星级”的服务体验，向广大公众传递有温度的保险服务理念。

(责编：李源、董童)