原标题：江苏威拉里：一粒核心粉末的国企担当

5月26日，亚洲3D打印、增材制造展览会在上海国家会展中心开幕，来自全国近千家3D打印和增强材料行业的研究机构、产业链相关企业参展。在展会上，江苏威拉里新材料科技有限公司（以下简称“江苏威拉里”）发布的核心产品陶瓷增强铝合金粉受到了关注。

初创阶段坎坷不断

据了解，2015年6月，担负着保障江苏发展的能源安全重任的徐矿集团，布局新材料板块成立了江苏威拉里。

在徐矿废弃的陶瓷厂房里，18位平均年龄仅28岁的年轻人踏上了二次创业的路——开展了3D打印金属粉末的研发。

面临一个全新的前沿领域，资金短缺、人才匮乏、市场狭小、国外技术垄断……创业团队经历了初创阶段所有的“沟沟坎坎”：第一年亏450万，第二年亏700万，第三年亏650万。面对连年亏损和社会质疑，面对眼前技术研发投入的“无底洞”，还要不要继续下去是个残酷的现实问题。

“在最困难的时期，集团公司给了团队强有力的支持和信任，同时我们也倍感压力和责任。破釜沉舟，技术研发必须坚持，没有退路。”江苏威拉里总经理蒋保林回忆说。

突破核心技术壁垒

面对困局，团队瞄准了国内最匮乏也是最前沿的模具钢金属粉末的技术研发，要啃就啃“最硬的骨头”。

2018年7月，国家3D打印材料测试机构传回重大利好消息，威拉里的模具钢金属粉末通过严格测试。

据介绍，威拉里生产的模具钢粉末国内客户覆盖率超70%，其中18Ni300、Vms-131、12Cr9Ni等粉末材料因具有优良的铺粉性能、较高的松装密度以及较低的氧含量受到模具市场广泛好评。凭借18Ni300这一款通过工业化应用验证的模具钢粉末，威拉里拿下了创业以来的第一张订单，进而开始迅速占领国内市场份额。

技术研发始终在路上，威拉里开始从“单打冠军”走向“全能冠军”。

2019年该公司联合国内技术力量，突破了中国铝合金粉末没有流动性的技术难题。同年，突破了3款高温合金粉末的西方技术壁垒，国内航空航天以及军工等核心部件制造上，彻底摆脱了对国外粉末的长期依赖，解决了关键粉末的“卡脖子”问题。

“从2017年开始，我们四年时间拿到了金属粉末领域的60多项专利，其中6项发明专利，把核心技术牢牢地攥在了中国人自己的手里。”蒋保林说。

制定“国标”引领行业发展

3D金属打印作为国家的战略新型材料行业，产品标准的缺乏一直困扰着行业发展，也制约着粉末产品，打印设备以及产品稳定性等产业链的衔接。威拉里凭借自己的技术实力和社会担当，扛起了这个责任。

从2018年起，威拉里参加国标、行标共18项标准的起草和制定。其中两项国家标准已经下发。三项国标正在报批阶段。

威拉里作为主起草单位的国家标准《增材制造用高熵合金粉》已顺利通过第一次讨论会，进入征求意见阶段。还有四项标准进入国家审定阶段。

“起草和参与标准制定不仅仅是企业实力的提现，更是行业和社会担当，威拉里有义务和责任来为行业做出自己的贡献，这也是一个具有纯正红色基因的国企应有的担当。”蒋保林表示。（赵雅惠 段汝林）

(责编：董童、李源)