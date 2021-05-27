人民网北京5月27日电 （杨曦）国家统计局、商务部等部门近日公布的数据显示，今年以来，我国网络购物保持良好的发展势头，消费线上化趋势显著，有力地拉动消费持续回暖。

国家统计局公布的数据显示，1—4月份，全国网上零售额37638亿元，同比增长27.6%，两年平均增长13.9%。其中，实物商品网上零售额30774亿元，增长23.1%，两年平均增长15.6%，占社会消费品零售总额的比重为22.2%。

商务部大数据显示，近期由商务部、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会共同指导开展的第三届“双品网购节”活动（为期15天）带动全国网络零售额6928亿元，同比增长26.7%，其中实物商品网络零售额5620亿元，同比增长25.9%。

线上消费属于网络经济形态下的新兴消费方式，涵盖范围主要可分为生活服务类以及社交娱乐类。业内普遍认为，随着“618”活动的临近，线上有望继续成为促进消费复苏的主战场。

同时，随着数字技术应用加快，直播电商、社区电商等新业态、新模式的创新层出不穷，线下消费场景的数字化改造和转型也在加快，线上线下正加速融合。

当前，我国经济保持稳定恢复态势，带动了居民消费信心和消费意愿持续复苏。为巩固消费回升向好的势头，近期，多部门举行相关活动并出台相关文件，进一步推动消费线上线下融合。

由商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门组织开展的2021年全国消费促进月活动于5月1日起举行，活动期间，各地因地制宜开展商旅文融合、线上线下结合的大型促消费活动1300多场。商务部新闻发言人高峰指出：“当前民众的消费需求还没有得到充分满足，全国消费促进月活动抓住春夏时节消费旺季，将进一步激发市场活力、释放消费潜力、加速市场回暖、促进消费稳中提质。”

在引导农村电子商务发展方面，财政部、商务部、国家乡村振兴局三部门日前联合下发《关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》，该通知指出，要以提升农村电商应用水平为重点，线上线下融合为抓手，健全农村电商公共服务体系，并达到扩大电子商务进农村覆盖面，健全农村商贸流通体系，促进农村消费的发展目标。

山西证券分析师谷茜表示，我国新型消费呈现持续快速发展的态势。一方面，旺盛的消费需求会对供给侧提出更高要求，激发出更加优质的商品和服务供给；另一方面，优质供给在上升进程中也会创造新的需求，推进消费各领域持续提质扩容，引导消费新业态、新模式加快培育成长。

东兴证券发布的研报认为，当前我国居民消费信心在稳步提升，消费复苏确定性延续，且消费线上化趋势显著，尤其是实物商品的线上消费。今年各大电商平台“618”活动提前预售，同时优惠力度更大、门槛更低，预计线上消费高景气度将继续保持。

(责编：王仁宏、吕骞)