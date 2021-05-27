人民网北京5月27日电 （记者杜燕飞）记者从中国三峡集团获悉，我国自主研发的首台抗台风型漂浮式海上风电机组26日在广东阳江海上风电产业基地装配完成并测试下线。

漂浮式海上风电机组效果图。受访者供图

据介绍，该漂浮式海上风机机组由三峡集团和明阳集团联合自主研发制造，即将应用在三峡能源广东浮式海上风电项目试验样机工程中。该机组单机容量5500千瓦，风轮直径达到158米，应用的浮式基础为半潜式，满发时每小时发电5500度，每年可为3万户家庭提供绿色清洁能源电能。

业内人士认为，随着海上风电的发展，漂浮式海上风电是未来发展的必然选择。离岸距离与水深的不断增加，漂浮式海上风电的基础与创新型半直驱大兆瓦机组结合，可有效提高海上风电开发的经济性。

“不同于固定式海上风电机组，漂浮式海上风电机组的基础要经受海上风浪和洋流的巨大冲击，承受住高于固定式风机10倍以上的倾斜振动，最高可抗17级台风。”三峡集团相关负责人表示，下一步，三峡集团将继续探索克服台风及适应我国独特地质水文条件的浅水区和深水区漂浮式风电机组解决方案。

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