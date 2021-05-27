5月26日，2021中国国际大数据产业博览会（以下简称“2021数博会”）在贵阳市开幕。大会聚焦5G背景下的大数据新兴应用，深入探讨人工智能、工业互联网、量子信息、区块链等新兴产业的发展趋势。

作为大会的活动之一，由数博会组委会、中国信息协会主办的“2021数字政府论坛”已率先举办。今年数字政府论坛的主题是“统筹协调、共建共享、开启政府数字化转型新篇章”。

同盾科技副总裁、政企云事业部总经理张兴作为企业代表，基于近几年同盾在助力政府数字化方面的实践成果，结合服务产业金融方面的经验积累发表了演讲，讲述了同盾“用数据联结和赋能，推动政府数字化转型”的理念。

同盾科技副总裁、政企云事业部总经理张兴。受访者供图

张兴提出，基于强大的人工智能、数据分析和知识联邦等技术能力做好联结者和赋能者的角色，同盾政企云事业部围绕“善治、兴业、惠民”的目标，帮助地方政府充分实现动态掌握普惠金融发展、区域经济及产业规划、企业运营监测等目标，在公共服务上变“群众跑腿”为“数据跑路”，变“企业四处找”为“最多跑一次”，变“企业找资金”为“资金找企业”，做到“心中有数、胸中有策、手中有棋”，推动政府治理与服务的智慧化提升。

在张兴看来，当前随着新一代信息技术的蓬勃发展，数字经济与实体经济和社会建设的融合程度日益加深，已成为推动产业质量变革、效率变革、动力变革的重要驱动力量。

他认为，大数据服务由1.0向2.0的过渡升级，使得数据由各类服务平台走向开放的生态环境，过往预设的标准化数据分析模式将逐渐被动态的增强型数据消费所取代，而全社会各领域的大数据应用所面临的问题也将更加复杂、数据更加多维，势必带来更多定制化需求，需要更精细化的服务和层次更加多元的应用。在智慧政务协同体系中，包括政府、金融、运营商、电力等主体作为数据的供给方，有着巨大数据价值兑现需求；而包括政府、金融机构、科研机构等数据的需求方，有着巨大的场景应用需求。不难发现，政府、金融机构等主体既是数据的需求方，又是数据的供给方，这决定了数据作为介质在这个体系内不仅能完成一个能量的释放与交换的循环，还能实现能量的自我创造和提升。

张兴介绍，同盾科技始终致力于公共数据的开发共享，努力成为面向政府和企业应用领域杰出的数据联结者和赋能者。事实上，在推进新基建发展和数字化转型的过程中，政府公共部门与大型企业之间在很多情况下无法顺利实现以数据分析为核心的融合与互动，某种意义上这已成为制约两者向更高质量、更深层次数字化转型方向迈进的瓶颈，这主要是由于两者都缺乏数据的归集、管理及分析能力所致，此外，数据安全问题也大大制约了双方无障碍地分享各自数据。

“一方面，我们了解供给者数据情况、信息安全要求以及数据目录内容，能够在保护数据隐私的前提下将触角延伸到更多元的数据源端，通过帮助供给者提高数据要素质量，打通变现渠道与技术壁垒；另一方面，我们了解数据需求者的业务逻辑、实际数据需求和个性化场景应用要求，能够在模型层面实现‘直连’，帮助数据需求者提高数据应用效率，挖掘业务优化空间，让数据‘可用不可见’，有效解决供需双方‘信息错配’这一数据要素交易的核心难题。简而言之，基础数据的供给方将数据汇聚到同盾科技的公共数据开发共享应用生态从而实现变现和获得反哺；增值数据的需求方则通过该生态实现对其个性需求的精准匹配从而获得赋能。此外，同盾还将基于该生态，对面向政府和企业的不同应用场景提供支撑，满足两者间政企联动、涡轮增压等融合互动的需求。”张兴说。

(责编：董童、李源)