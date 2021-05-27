原标题：沉浸式互动体验，京东超级体验店合肥店将开业

5月26日，以“去超体 逛未来”为主题的京东电器超级体验店合肥店线上发布会举行。借助线上直播平台，全国主流媒体、广大网友，各大品牌厂商共同“云逛超体”，一睹京东电器超级体验店合肥店（以下简称：京东超体合肥店）的潮趣风采。在1个小时的直播活动中，网友热情不断攀升，点赞弹幕强势刷屏。

据了解，京东超体合肥店将在6月18日盛大开业。作为消费电子主题类沉浸式体验购物中心，京东超体合肥店的落地将为合肥消费者提供丰富的产品体验和尽情选购的平台，并将成为合肥区域经济增长的核心动力。同时，这也意味着京东电器零售业务的线下布局正在加速实现全面覆盖。

京东超体合肥店全景

能逛能玩能打卡，来京东超体合肥店就够了

京东超体合肥店位于安徽省合肥市蜀山区望江西路218号港汇广场，是以家电、3C为核心，以京东品牌为依托的超级商场，真正实现了集逛、买、玩于一体。该店共计五层，近4万平方米的面积，涵盖了120多个国内外著名电器、3C品牌，约20万可售商品，品牌众多品类丰富。

京东超体合肥店中庭场景

作为一座拥有前沿科技、以炫酷消费电子为主的大型超级商场，京东超体合肥店内还设置了许多标志性、科技感爆棚的打卡地点。如位于店内顶部的 “3D超级魔方屏”装置，其可分为静态和动态两种模式，动态模式下魔方屏的五个面可进行伸缩的动作，而在静态模式下，将会有裸眼3D的呈现效果，犹如来到了未来科幻世界。

诸如此类的打卡点在超体内还有很多，如电路透明机房、全息投影、时空隧道、扭曲空间、金属IP形象等科技装置或设施。京东超体合肥店整体门店设计也极具特色，它将科技给人的“棱角感”与安徽特色的“徽风皖韵”相融合，给消费者带来亲切感的同时，又能有新鲜感，增强了用户在店内的舒适度。京东超体合肥店将成为消费者必逛、必玩、必打卡的休闲娱乐场所，也将成为合肥城市的新地标。

沉浸式购物体验，京东超体打造城市级服务权限

京东超体最大特色在于“超级体验”，不同于以往传统的卖场，京东超体在场景、体验、科技、产品、服务上都独具特色，消费者可以在这里直接体验到前沿技术和最新产品，很自然地激发顾客的消费欲望，满足逛、买、玩的不同需求。

京东超体合肥店设有11大主题场景体验区，分别为摄照体验、手游对战、游戏对战、理美体验、睡眠体验、美食厨房体验、健康体验、户外运动体验、料榨养生体验、烘焙课堂体验、红酒体验等区域，让消费者无时无刻的沉浸在主题场景之中，感受与产品的直接互动。

其中，手游对战区和游戏对战区，是专为游戏电竞狂热者设立的区域，这里提供完备的对战场地和专业设备，通过场景化的商品陈列和实操，让游戏用户切实感受产品实力。而在摄照体验区内，涵盖了佳能、索尼、富士康、尼康等品牌多种类型的摄影摄像器材，通过摄照沙盘，消费者可以全身心的体验摄照的乐趣，更能够深度体验产品特色。美食厨房体验区承接了各种料理体验活动，现场还配备美食食谱，可供消费者亲自体验，此外，该区域还定期组织不同主题的美食课堂，增加了与消费者的互动。

除了主题体验区，店内还有专为儿童设计的马戏团儿童乐园，为卡丁车爱好者设计的卡丁车体验区，为科技、飞行爱好者设计的无人机专区等等，满足消费者对不同领域的体验需求。

更重要的是，在购物时，消费者通过官方小程序扫码便可随时自主下单，在得到实惠的同时更得到了便利的购物体验。此外，京东超体合肥店还提供了多项极致服务。其中，“一站式尊享服务”让你轻松享受私人全屋定制装修设计、1对1专属导购服务、2小时同城极速达、24小时极速安装等。“10项免费服务”则提供了免费停车、免费洗衣干衣、免费照片文件打印、免费儿童乐园、免费礼品包装、免费健康关怀等多项到店福利。

不止如此，京东超体合肥店的城市级服务权限包含了3C产品现场检测及维修，脏-清洗服务，坏-修理服务，旧-以旧换新，到期换料服务。

通过创新的沉浸式体验模式，集“前沿科技，逛、买、玩”于一体，京东超体合肥店将引领合肥消费者的生活方式变革，成为合肥消费娱乐新地标，城市新名片。

携手品牌厂商，京东超体助力行业结构升级

京东电器超级体验店不仅是消费者的打卡地，更是品牌厂商展示创新产品与品牌形象的最佳舞台。从重庆超体到合肥超体，京东电器超级体验店秉承与品牌商共赢的合作理念，以与合作品牌建立共生共赢的良性生态为目标，通过打造全新的沉浸式体验模式，为品牌和消费者提供全新的互动交流空间，在改善渠道、品牌和消费者三方关系的同时，带来经济效益和社会效益的最大化。

京东超体合肥店内还设立了虚拟直播间，直播间内可设置静态场景、动态场景、互动场景，满足不同季节、不同场景、不同产品的线上直播要求，为品牌商提供新品首发的场地。而在京东万评区，则提供了高达十万余种SKU品类，且产品均为线上购买、评论超过10w+的火爆商品，不仅为品牌商提供了展示自己爆款产品的空间，同时也为消费者提供获得爆款商品信息的空间，持续激发消费者的焕新生活诉求。

虚拟直播间

京东超体合肥店的落地，以创新的零售体验业态，实现人、货、场赋予数字化的升级，进一步打通生产端和消费端，激发当地产业活力，推动品牌厂商供应链变革与结构升级，并最终助力合肥从科技制造城市到科技消费城市的转型升级。

京东全渠道战略加速，京东超体再下一城

从重庆到合肥，京东超体发展正在提速，2019年重庆超体落地，距今已开业一年半的时间。除了疫情初期，整体销售额一直处于上升趋势，今年一季度重庆超体的销售同比增长了175%，五一销售同比增长超60%，增速远远领先全行业。其更是成为苹果、卡萨帝、美的、switch等品牌新品首发会和线下活动的最佳场所。而在重庆超体影响下，京东在重庆区域的整体市场增速也得到了显著的提升。

京东电器超级体验店重庆店

2021年，在京东全渠道战略的发展框架下，京东家电正在通过京东超体完善线下渠道，实现线上线下全渠道生态的融合发展，推动“超级焕新计划”的落地。到2025年，京东将在一线城市开设20家京东电器超级体验店；在地级以上城市以“一城一店”模式开设300家面积超1万平方米的京东电器城市旗舰店；开设5000家万镇通乡镇店。同时，作为全渠道重点业务，覆盖乡镇、行政村京东家电专卖店也将不断提升新开店数量。

京东电器超级体验店作为全渠道战略的重要创新，颠覆了传统卖场模式，重新定义了电器零售业态，承载起了行业的变革和创新。面向未来，消费者的需求在不断变化，京东电器超体模式也将不断更新迭代。经营模式MALL化、消费体验数字化、服务解决方案的集成化将是京东超体发展的主旋律。

(责编：李源、董童)