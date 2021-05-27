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华为云张平安：在数质时代为贵州数字经济的高质量发展贡献力量

2021年05月27日15:59 | 来源：人民网
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5月27日，“贵州·进而有为 华为云城市峰会暨贵州数字峰会2021”召开。会上，华为公司高级副总裁、华为云CEO、消费者云服务总裁张平安表示，今年是“十四五”的开局之年，也是贵州大数据产业从率先创领先、价值化、服务千行百业的关键一年，对中国数字产业化和产业数字化的谋篇布局意义重大。

华为公司高级副总裁、华为云CEO、消费者云服务总裁张平安。受访者供图

张平安提出，数据产业的创新智变，产数融合的数字经济高质量发展，已经成为产业界最关心的热点与共同面对的课题。

对于数据产业未来的发展，张平安分享了自己的思考，并从五大方面提出倡议：一是要共同打造全域自治、安全可信、公平交易和可持续进化的数据全生命周期智能协同系统；二是投入人工智能技术创新与应用，加速数据产业发展进化；三是以数据产业龙头企业为核心，建设一体化大数据中心，建立有韧性的数据产业链；四是以人工智能、大数据等创新技术为核心，建设规范化使用数据产品和服务场景的 “共性技术平台”；五是重视基础创新，发展根技术，夯实底座。

据了解，围绕这五大要素，华为云战略再升级，将聚焦云原生与政企双赛道，协同华为终端云服务、流程IT云等，重点投入人工智能、大数据等云服务领域的创新，推出一系列新品，构建有韧性的产业生态，为发挥数据价值、产业数字化打造最强云底座，帮助千行百业智能升级。如今，贵州已成为中国大数据汇聚地和支撑中国数字经济发展的新高地。华为云将以本次数博会上发布的贵安华为云数据中心为新的起点，不断探索如何更好地发挥数据价值，在数质时代为贵州数字经济的高质量发展贡献力量。

(责编：董童、李源)

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