人民网北京5月27日电 （记者李楠桦）据中国气象局消息，5月以来，江南、华南北部及贵州等地已出现6次较强降雨过程，部分强降雨落区重叠，江苏、安徽、湖北、上海、浙江、江西、湖南、贵州8省（市）区域平均降雨量较常年同期偏多七成，为1961年以来同期最多。未来一周，江南、华南及贵州等地将持续较强降雨，主要降雨时段在5月28-31日和6月1-3日。

5月以来，江南大部及广西北部、贵州等地累计降雨量有200-300毫米，浙江南部、福建北部、江西东北部、湖南西南部、广西东北部等局地达400-500毫米，浙江丽水和福建南平局地达550-600毫米。

图片来源于中央气象台

截至5月27日，江南大部降雨日数普遍在15天以上，浙江西南部、福建西部、江西中部和东北部、广西东北部、贵州北部等地部分地区达20-24天。

受降雨偏多影响，长江流域部分江河湖库水位上涨，多条河流发生超警，多地发生暴雨洪涝和地质灾害。持续阴雨寡照天气对江南北部早稻晒田控蘖产生不利影响，部分稻田受淹。

中央气象台首席预报员张涛说：“进入到4月之后，尤其是4月下旬之后，强对流天气来到长江中下游地区的时候，突然呈现爆发的态势，就是在发生的频次、强度、覆盖面和广度上都突然增加了，又异于常年。”

预计28-31日，江南中南部、华南以及贵州中南部、云南东部等地部分地区有大到暴雨，其中，福建中南部、江西南部、湖南南部、广西北部、广东北部等地局地大暴雨。上述大部地区累计降雨量50-90毫米，部分地区100-180毫米，江西南部、福建西南部等地局地有200-300毫米。此外，上述部分地区并将出现短时强降雨，小时降雨量20-50毫米，局地超过60毫米，局地伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。28日强降雨带主要位于江南中部，而后逐渐南压到江南南部到华南中北部。

图片来源于中央气象台

受较强降雨影响，预计28-31日，福建西部和北部、江西南部、湖南东部、广东东北部、广西北部、贵州南部等地发生山洪、地质灾害或中小河流洪水的气象风险较高，其中福建西南部局地气象风险高。

6月1-3日，强降雨过程仍主要位于江南中南部、华南中北部地区，上述部分地区将有大到暴雨、局地大暴雨，并将伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。

专家建议，未来一周，江南、华南及贵州等地持续较强降雨，落区与前几次过程区域重叠度高，需加强防范。福建南部、广东东部等气象干旱区降雨有所增多，需防范旱涝急转可能产生的不利影响。

中国天气网气象分析师张娟表示，常年5月南方比较强的降雨主要集中在华南地区，但今年却集中在江南一带，当地强降雨频繁堪比“入梅”，还是比较少见的，同时强对流天气也进入高发期。

张娟提醒，5月底-6月初，南方仍多强降雨、强对流天气，降雨落区重叠度高，致灾风险高，需格外警惕频繁降雨可能导致的山洪、滑坡、泥石流等次生灾害。

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