人民网北京5月27日电 （记者杜燕飞）记者从国网江苏电力获悉，5月26日，在位于江苏省常熟市的白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流工程虞城换流站工程现场，江苏首个“低碳临建”示范项目正式投入投运，现场临时建筑区超8成供能来自于清洁能源。

作为白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流工程的末端换流站，虞城换流站于2020年12月开工建设，占地面积29.72公顷。其中，供150余名施工人员生活、办公所用的临时建筑区占地将近1个足球场大小，包括60余个办公室、宿舍、食堂等建筑设施。

据了解，“低碳临建”是指采用太阳能、风能等可再生能源为临时建筑区供能，减少对煤炭、石油和电力等能源的消耗，从而降低碳排放。“低碳临建”项目投运之前，该站临时建筑区的电源来自35千伏配网，月均用电约5万千瓦时，相当于一个小型工厂的月用电量，消耗能源的同时也产生大量的二氧化碳。

从今年4月28日起，国网江苏电力工程咨询公司组织国网江苏综合能源公司等单位在工程现场办公、生活区安装了270千瓦分布式光伏和光伏车棚、30千瓦/100千瓦时和15千瓦/30千瓦时分布式储能装置、2台新能源汽车充放电桩和6台风光互补型智慧路灯等，构建了分布式发、储、用一体的低碳微电网，实现了施工现场高比例清洁能源的自给自足。

国网江苏电力工程咨询公司副总经理、虞城换流站项目经理俞越中表示，该项目临建区拆除后，部分光伏组件可转移到换流站屋顶继续使用，移动式储能也可以在其他临建工程中继续使用，经济环保且具有可复制性和通用性。

目前，江苏全省超200个电网工程在建，临时建筑区域年耗电量约达1200万千瓦时。

“这些工程现场如果全部采用‘低碳临建’，预计每年可减少碳排放1万余吨。‘低碳临建’项目的建设研究，也给工程建设全过程、全区域的绿色低碳化、甚至零碳化提供了实现思路。”国网江苏电力有限公司建设部副主任陆东生说。

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