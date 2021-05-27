5月26日，全国智标委第三届第二次工作会议暨第六届绿色智慧社区产业峰会在青岛开幕，峰会以“标新立异 凝心聚力”主题，以全产业链聚合之势，探索绿色智慧社区建设的标准与模式。

第六届绿色智慧社区产业峰会现场。主办方供图

这是该峰会第二次落地青岛。近几年来，新经济企业迅速发展的青岛，以其敏感的嗅觉及项目落地能力，先后成为智慧城市建设及新城建的试点城市，并且在绿色智慧社区建设取得了显著的成果。海纳云作为智慧社区及园区的引领者，承办该会聚集智慧社区建设的全产业链翘楚，聚齐职能部门机构引导力，龙头企业的拉动力，行业专家智囊的源动力，提供行业发展指南。

海纳云董事长陈斌表示，物联网的本质是人联网，海纳云聚焦智慧社区、数字孪生、城市更新等领域，积极参与行业标准的制定及发布，以标准引领行业，为智慧城市建设不断贡献新的智慧和技术支撑，努力聚合生态，实现绿色智慧发展。

海纳云董事长陈斌演讲现场。主办方供图

峰会上，海纳云对外发布了多款新晋高端品牌，其中，天神一号—海纳云AI一体机是发布会的一大亮点。作为软件超融合一体机，它采用了异构化计算单元，将CPU、NPU和MCU进行集群，实现了低成本的算力供给，同时将综合运算能力与边界轻巧的外形打包，为智慧社区建设解决了一大技术难题。

实际上，围绕绿色智慧社区建设，目前海纳云已经形成多层次、立体化的产品矩阵。各种高端品牌产品的研发，实现了系统智能终端的更新迭代，为智慧社区建设输送不竭的品牌产品力，持续为智慧社区及智慧城市建设提供新晋智能支持。

从新型智慧城市建设试点到新城建的试点，青岛在城市数字化建设方面一直走在全国前列，无论从近几年的政策引导还是扶持，城市鼓励智慧模式的探索与生成。海纳云始终以“做标准”为目标，不断纵深地拓展城市对智慧的认知。尤其是一些场景化的智慧样板的输出，为数字中国的智慧城市建设提供了很多的范例。

三里河地处胶州新城区，海纳云助力上合新区，为其构筑了一套“智”治中枢。从疫情期间的人脸识别系统等智能终端的安装，到多个小区联动的智慧社区、街道社区两级平台的搭建，再到实现街道所有小区前端智能设备的全覆盖，最后在社区矫正人员管理平台、智税平台上线，多个场景的联动，一个现代化数字化管理的“小城”已成型。

峰会上，全国智标委与海纳云携手发布了双方主编的《中国绿色智慧社区评价指南》。这是《中国绿色智慧社区建设指南》的姊妹篇，对老旧小区改造的普适性更强，“以评促建”、“以评促发展”，共同为满足“碳中和”、“碳达峰”需求的绿色智慧社区建设提供“双子星灯塔”，让绿色智慧社区真正“飞入”越来越多的“寻常百姓家”——这也是双方再度携手主编标准指南的初衷所在。

正如海纳云董事长陈斌所言，标新立异就是在打造用户的最佳体验上不断的创新迭代，凝心聚力是与所有的生态合作方分享价值。海纳云通过数字和智慧不断迭代升级，实现自身和生态方的持续共赢。

(责编：李源、董童)