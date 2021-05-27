人民网北京5月27日电 （记者罗知之）近日，由中国银行业协会、北京市地方金融监督管理局共同主办，通州区金融办承办的“科技助力金融，合作共赢未来”外资银行2021金融科技论坛在北京召开。

中国银行业协会专职副会长潘光伟以“数据治理助力数字化转型 银行业创新发展行稳致远”为主题发表了主旨演讲。他介绍，数据是新的“石油”，是本世纪最为珍贵的财产。数据作为新生产要素，是数字经济发展和产业革新的动力源泉，是银行未来致胜的核心“资产”。在智能化、数字化大潮下，只有夯实数据治理之基，才能构筑良好的银行业数字化生态。

潘光伟表示，数据增长规模化、结构类型复杂化，数据分布零散化等特征给银行业数据治理带来了挑战。对此，潘光伟对银行业加强数据治理，提升创新服务能力提出了五点具体的建议。“2021年是中银协的金融科技年，作为行业自律组织，协会将汇聚多方资源，通过搭建跨行业数据分享平台、培养金融科技与数据治理专才、加强国际合作研究等多种方式，助力行业提升数据治理能力。”

北京市地方金融监督管理局局长霍学文介绍了北京发展金融科技产业在产业、技术、人才以及开放环境方面的四大领先优势。北京作为全国科技创新中心，是基础研究和前沿技术创新的最佳策源地；北京作为全国金融管理中心，是大型金融机构总部、重要金融行业协会、国际金融机构和组织聚集地；北京具有全国乃至国际领先的科技和金融人才；北京也是最开放的城市，并成为外资金融机构首选地，截至目前，50余家外资金融机构落地北京，并已经形成了门类最全、领域最宽、体系最完整的金融业开放高地。他鼓励外资金融机构把握新机遇，单独或者联合在北京设立金融科技公司等各类型金融机构。

中国银保监会国际部二级巡视员李国春表示，中国的金融科技成果百花齐放，数字化应用百家争鸣，金融服务的普惠性和可得性大幅提高，中国金融科技应用在许多方面已处于世界前列。中国金融科技在蓬勃发展的同时也面临着一定的风险和挑战。李国春对于推动外资银行金融科技的持续健康发展提出了五点建议，一是立足于更好服务实体经济；二是坚守风险底线；三是强化消费者信息保护；四是遵循于金融监管的正确引导；五是加强监管国际合作协调。

北京市通州区政府区委常委、常务副区长阳波介绍，按照首都金融发展格局，北京城市副中心将重点发展财富管理、金融科技、绿色金融等现代金融产业。阳波用八个“好”总结了副中心的发展金融科技的资源禀赋和发展优势。

中银协首席信息官高峰在“外资银行数字化转型路径与实践”圆桌对话环节上表示，近两年，国内银行金融机构不断加大金融科技投入力度。金融科技是金融机构转型升级的关键力量，如何利用好金融科技在激烈的市场竞争中实现差异发展，考验着各家银行以及银行系金融科技子公司的智慧和能力。他建议外资银行积极修炼内功，同时学习借鉴中资银行科技赋能的经验，借力金融科技推动业务转型，构建数字化服务能力。

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