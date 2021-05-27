图片来源于市场监管总局

人民网北京5月27日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近期，根据价格监测及举报线索，发现“十荟团”虽声称积极整改，但在部分地区的业务仍存在不正当价格行为。日前，市场监管总局对其涉嫌低价倾销、价格欺诈行为再次立案调查。经查，“十荟团”为了排挤竞争对手，以低于成本的价格倾销，扰乱了正常的生产经营秩序，损害了其他经营者的合法权益。5月27日，市场监管总局依法对北京十荟科技有限公司（“十荟团”运营主体）处以150万元人民币顶格罚款，并责令“十荟团”平台江苏区域停业整顿3日。

据了解，3月3日，市场监管总局已依法对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团等社区团购平台不正当价格行为作出行政处罚，并督促企业积极整改。此后，相关企业均提交了整改情况报告。

“这是市场监管总局成立以来，首次开出比单纯罚款更高的罚单，彰显了市场监管部门重拳治乱的决心。”市场监管总局有关负责人表示，4月下旬，结合日常价格监测和相关举报线索，发现“十荟团”并未完全落实整改承诺，其江苏区域仍存在大量低价倾销、价格欺诈行为，且行政指导会1个月整改期满后依然持续。经深入调查取证，确认相关违法行为属实。鉴于其“违法行为严重”“社会影响较大”“屡查屡犯”等法定从重情形，在依法予以顶格罚款的基础上，责令其“江苏区域停业整顿3日”。

据该负责人介绍，“十荟团”不正当价格行为案件主要包括以下两点：

一是通过巨额补贴，以低于进货成本价格销售商品的“低价倾销”行为。“十荟团”在没有计入商品运营成本、仓储成本、配送成本等支出的基础上，低于进货成本销售商品，实际上远低于经营成本销售商品。持续通过降价、补贴等方式低于成本销售商品，排挤竞争对手，抢占市场意图明显。上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条有关规定，构成低价倾销行为，对农贸市场、集贸场所、超市商场和小商贩的正常经营活动造成了冲击，扰乱了正常的生产经营和市场价格秩序，损害了其他经营者的合法权益，严重破坏了市场环境。多地市场监管部门接到举报，不少经销商、批发商反映，“十荟团”低于成本大量销售商品，严重影响其生存发展。

二是利用欺骗性的语言、文字等标价，诱导他人与其交易。如通过秒杀、直降等方式开展价格促销活动，存在虚构原价、谎称降价情形；通过价格比较方式开展价格促销活动，但未准确标明划线价格含义等行为。上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条有关规定，构成价格欺诈行为。

该负责人表示，从调查情况看，本案违法事实非常清楚。在调查过程中，依法提取了“十荟团”有关价格行为的商品页面、相关财务数据及服务协议等资料，依法对其负责人进行询问，对资料进行认真梳理分析，对补贴金额进行反复核算。同时还根据案件具体情况征求了相关方意见，延伸调查了供应商、“团长店”等经营者。调查显示，“十荟团”不正当价格行为事实清楚、证据确凿。

该负责人进一步指出，从之前查办的一系列案件不难看出，市场监管总局持续加大监管执法力度，对所有市场主体都是一视同仁的。不论线上线下、不论规模大小，只要违反了相关法律规定，破坏了市场经济秩序，损害了其他经营者、消费者合法权益，就要受到法律的制裁。

据了解，5月27日，市场监管总局召开相关企业提醒告诫会，当面向“十荟团”送达了《行政处罚决定书》，要求参会企业引以为戒，举一反三，全面开展自查自纠。不能无视法律法规，必须合规经营。不能无视商业道德，必须严格自律。不能无视监管要求，必须全面整改。再发现屡查屡犯违法行为的，市场监管总局将依法从重处罚。参会企业一致表态，将立即开展自查，全面加强整改。

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