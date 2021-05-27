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安徽小麦主产区开机收获 将投入联合收割机约20万台

2021年05月27日18:24 | 来源：新华网
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新华社合肥5月27日电（记者姜刚）记者从安徽省农业农村厅获悉，27日，安徽省小麦主产区开机收获。全省小麦总体长势良好，总产预计高于去年。今年安徽省将投入联合收割机约20万台，如气候正常，10天左右基本收获结束，机收率稳定在98.5%以上。

据介绍，5月初，安徽省成立小麦抢收指挥部，印发小麦抢收工作方案，制定抢收应急预案、指导服务方案以及机收减损方案。随后，安徽省还建立区域合作和市级对口抢收帮扶制度，依托农机社会化服务组织，组建了476个应急抢收作业服务队，确保极端天气下麦收需要。

与此同时，安徽省将抓好服务落实，做到保障措施到位。落实24小时热线电话服务，明确专人负责，及时受理机手咨询，免费向机手发放3.3万份《联合收割机插秧机跨区作业证》。在主要路口设立跨区作业接待站，为外来机手提供服务。指导机手对机械进行检修和调试，保障机具状态良好。

此外，麦收期间，安徽省还将对作业进度实行“日报告”，掌握最新生产动态，及时调度机具应对突发天气和局部机械短缺问题。通过农机信息化管理服务平台，发布小麦收获进度和机具需求动态信息，适时组织好“北机南下、南机北援”行动，确保机械“调得出、回得来”。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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