人民网北京5月27日电 （栗翘楚）日前，人民网财经从海关总署获悉，5月25日，中国海关在世界海关组织第五届全球AEO大会期间，与乌干达海关签署《中乌海关关于“经认证的经营者”（AEO）互认的安排》，这是中国海关在非洲地区签署的首个AEO互认安排。截至目前，中国海关已与20个经济体46个国家（地区）实现AEO互认，互认国家（地区）数量居全球首位。

“经认证的经营者”即Authorized Economic Operator，简称为AEO。按照国际通行规则，海关对信用状况、守法程度和安全管理程度较好的企业进行认证认可，对于通过认证的企业，给予本国以及互认国家的多项海关便利措施。

中乌两国AEO互认后，与乌干达有贸易往来的AEO企业将在乌干达享受多项优惠措施：适用较低的查验率，优先查验需实货检查的货物，指定海关联络员沟通解决通关问题，在国际贸易中断并恢复后优先通关等。上述利好，将帮助AEO企业大大压缩货物通关时间，最大限度地降低企业港口、保险、物流等贸易成本，有力提升国际竞争力。

世界海关组织秘书长御厨邦雄介绍，全球范围内已有97个国家（地区）实施AEO制度，已签署91个互认协议。据了解，中国海关正在积极推进与俄罗斯等“一带一路”重要节点国家及重要贸易国家的AEO互认磋商，不断扩大AEO互认国家范围，助力AEO企业在更多国家和地区享受通关便利。

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