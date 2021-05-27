人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，27日，国务院食品安全办、市场监管总局、教育部等三部门召开会议，联合约谈安徽省和河南省食品安全办，提醒加强校园食品安全工作，两省市场监管局、教育厅参加。

会议指出，校园食品安全是食品安全的重要方面，关系祖国下一代的健康成长，关系亿万家庭的幸福、社会的稳定。近期，安徽、河南连续发生校园食品安全事件，暴露出校园食品安全工作存在着学校管理不严格、属地管理责任没有落实、监管部门未能履职到位等问题，必须引起高度重视。

会议强调，各地食品安全办和市场监管、教育等相关部门必须从讲政治的高度，深刻认识抓好校园食品安全工作的极端重要性；必须坚持问题导向，坚持全过程监管，坚持不断创新，采取切实管用措施，加强校园食品安全工作；必须加强协调会商，狠抓各方责任落实，确保不发生校园食品安全事件。

会议要求，要通过严管守护校园食品安全。把学校主体责任挺在前面，认真落实属地管理责任，强化管理责任和监管责任，形成工作合力。用好考核评价机制，坚决依法追究校园食品安全事件相关单位和个人责任。

安徽、河南两省参会代表表示，将按照约谈提醒要求，提高政治站位，深刻吸取教训，举一反三做好整改工作，用更有力有效的制度机制、更有针对性的措施，把“四个最严”要求落实落细落到位，筑牢保障校园食品安全的坚固防线。

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