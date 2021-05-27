人民网济南5月27日电 （记者 陈远丁） 5月27日上午，“大国小鲜@新发展理念”网络主题宣传活动在山东济南启动。活动由中央网信办网络传播局主办，山东省委网信办、河北省委网信办、内蒙古自治区党委网信办、吉林省委网信办、河南省委网信办、四川省委网信办、青海省委网信办和中国经济网共同承办。中央网信办传播局相关负责人，活动承办单位相关负责人，来自国务院发展研究中心、中国财政科学研究院、中央党校（国家行政学院）、上海社会科学院的专家学者，以及中央重点新闻网站的记者等近100人出席了启动仪式。

准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，对推动“十四五”时期高质量发展，确保全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步具有重要意义。本次活动以“新发展理念”的五个方面为切入点，通过深入调研和实地走访，用文字和镜头记录各地“十四五”开局的新气象和新成效，讲好创新、协调、绿色、开放、共享的中国故事，充分展示奋进新征程、建设现代化的实践价值和理论意义，为庆祝建党100周年营造良好舆论氛围。

启动仪式后，来自国务院发展研究中心、中国财政科学研究院、中央党校（国家行政学院）、上海社会科学院等单位的专家学者，分别就“加快构建新发展格局，全面开启第二个百年的宏伟篇章”，“新发展理念统领百年路新征程”，“新发展理念引领财政改革和发展”等话题作主旨演讲。

与会专家一致认为，进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，是由我国经济社会发展的理论逻辑、历史逻辑、现实逻辑决定的，三者紧密关联。进入新发展阶段明确了我国发展的历史方位，贯彻新发展理念明确了我国现代化建设的指导原则，构建新发展格局明确了我国经济现代化的路径选择。面向“十四五”，坚持以人民为中心，贯彻落实新发展理念，我国将谱写高质量发展新篇章。

据悉，参加“大国小鲜@新发展理念”网络主题宣传活动线下活动的记者，将于5月27日至6月8日实地走访山东、河北、内蒙古、吉林、河南、四川、青海等地，开展调研、采访，形成理论文章、短视频等作品，并开设微博话题#大国小鲜 新发展理念#与网民互动，综合运用图文报道、全景VR展示等融媒体形式进行全方位多样态传播，全面报道各地把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的生动实践和治理经验。相关线上传播自5月27日开始后，将持续两个月时间。

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