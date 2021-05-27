新华社北京5月27日电（记者于佳欣）商务部27日发布数据显示，前4个月我国对外非金融类直接投资2228.7亿元，同比下降5.2%，但对“一带一路”沿线国家投资额增长14%。

商务部新闻发言人高峰在当天召开的例行新闻发布会上介绍，1至4月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资59.6亿美元，占同期对外投资总额的17.4%，较上年提升1.8个百分点。

我国对多个领域对外投资持续增长。分行业看，1至4月，流向制造业的投资57.2亿美元，同比增长23.5%；流向信息传输业24.4亿美元，同比增长23.2%。

对外承包工程新签大项目较多，且集中在交通运输、电力工程等领域。商务部数据显示，前4个月，我国对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目242个，较上年同期增加12个，合计610.4亿美元，占新签合同总额的85.4%。

地方对外投资占比近八成。其中，长江经济带地区企业对外投资135.7亿美元，同比增长20.9%，占全国对外投资的约4成。

业内人士表示，2021年中国对外直接投资规模将基本持平或略有增长，对“一带一路”沿线国家投资有望保持稳定增长。

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