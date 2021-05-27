新华社北京5月27日电（记者侯雪静）27日，中华全国供销合作总社党组书记、理事会副主任韩立平表示，我国农产品流通的突出短板是冷链物流，要加快建设农产品冷链物流骨干网，让更多农产品通过供销合作社卖出去、卖个好价钱。

韩立平是在此间举行的全国供销合作社统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会上作出上述表述的。

韩立平说，乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接是当前全面推进乡村振兴的重点工作。做好农产品流通是确保农民增产又增收的重要环节，也是供销合作社的传统主业。目前，由于农产品冷链物流存在短板，导致果蔬等生鲜农产品流通损耗率达20%至30%，是发达国家的5至8倍，要扎实推进“供销合作社农产品冷链物流和市场建设工程”。

韩立平表示，供销合作社系统将积极服务乡村振兴，切实提升为农服务能力和水平，大力开展农业社会化服务，完善专业化社会化服务体系，因地制宜为小农户和各类新型经营主体提供土地托管和配方施肥、统防统治、农机作业等社会化服务，2021年全系统农业社会化服务面积要力争超过3.5亿亩次。

此外，“要持续深化综合改革，努力增强服务乡村振兴的能力和水平。提高乡镇基层社发展质量，加快推进薄弱基层社分类改造，今年底前改造完成1900家，依托有一定基础的基层社打造1000家乡镇为农服务综合体，成为承接乡镇区域服务中心建设的主体，进一步密切与农民的利益联结。”韩立平说。

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