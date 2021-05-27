人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

供销总社：加快补齐农产品冷链物流短板

2021年05月27日20:56 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月27日电（记者侯雪静）27日，中华全国供销合作总社党组书记、理事会副主任韩立平表示，我国农产品流通的突出短板是冷链物流，要加快建设农产品冷链物流骨干网，让更多农产品通过供销合作社卖出去、卖个好价钱。

　　韩立平是在此间举行的全国供销合作社统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会上作出上述表述的。

　　韩立平说，乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接是当前全面推进乡村振兴的重点工作。做好农产品流通是确保农民增产又增收的重要环节，也是供销合作社的传统主业。目前，由于农产品冷链物流存在短板，导致果蔬等生鲜农产品流通损耗率达20%至30%，是发达国家的5至8倍，要扎实推进“供销合作社农产品冷链物流和市场建设工程”。

　　韩立平表示，供销合作社系统将积极服务乡村振兴，切实提升为农服务能力和水平，大力开展农业社会化服务，完善专业化社会化服务体系，因地制宜为小农户和各类新型经营主体提供土地托管和配方施肥、统防统治、农机作业等社会化服务，2021年全系统农业社会化服务面积要力争超过3.5亿亩次。

　　此外，“要持续深化综合改革，努力增强服务乡村振兴的能力和水平。提高乡镇基层社发展质量，加快推进薄弱基层社分类改造，今年底前改造完成1900家，依托有一定基础的基层社打造1000家乡镇为农服务综合体，成为承接乡镇区域服务中心建设的主体，进一步密切与农民的利益联结。”韩立平说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部