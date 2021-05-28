本报记者 刘维涛 江 琳

今年一季度，中央企业传出捷报，累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%。2020年，新冠肺炎疫情冲击下，中央企业、中管金融企业同样交出了一份满意的答卷：中央企业全年实现净利润1.4万亿元，中管金融企业全年实现净利润2万亿元。

关键时刻显担当。中央企业、中管金融企业经营发展态势良好，为我国率先控制疫情、率先复工复产、率先实现经济增长由负转正，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康作出了重要贡献。

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。党的十八大以来，特别是全国国有企业党的建设工作会议以来，中央企业、中管金融企业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，推动党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为企业的创新优势和发展优势，以高质量党建推动高质量发展，交出了一份又一份亮丽的成绩单，为增强我国综合国力、促进经济社会发展、保障和改善民生提供了重要支撑，彰显了“国家队”的责任担当。

坚持党的领导，在服务大局中自觉践行“两个维护”

中央企业如何坚持党的领导？关键是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党委（党组）领导作用发挥好，在把方向、管大局、促落实方面出实招，确保党和国家方针政策、重大部署在企业贯彻执行。

能源关乎发展和安全。中国石油化工集团党组深入贯彻习近平总书记关于“四个革命、一个合作”能源安全新战略和对能源行业的重要指示批示精神，带领企业全力做好能源供应、产业升级、科技创新，努力在保障国家能源安全、服务石化产业高质量发展中履行好央企责任使命。在全球勘探开发因低油价陷入低潮时，中石化持续加大勘探开发投入，2020年油气探明储量同比分别增长25%和33%；注重强链补链，建成14个千万吨级炼油基地、11个大型乙烯生产基地，推动形成一批现代石化产业集群；聚焦关键核心技术集智攻关，“十三五”时期，获得国家科技进步一等奖4项，专利授权2.4万余件。

围绕国家发展战略和中心工作，中央企业、中管金融企业主动扛起政治责任，勇于实干担当。

金融是国家重要的核心竞争力。中国建设银行坚持以人民为中心，推动开展融合普惠、共享、科技的“新金融”行动，并将其作为贯彻新发展理念的重要载体。建行主动对接京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国家发展战略和“一带一路”建设，加大对科技创新、先进制造、绿色发展等领域的支持力度，2020年战略性新兴产业贷款余额达6738亿元，绿色贷款余额达1.32万亿元；着力破解小微企业融资难融资贵问题，普惠型小微企业贷款余额已达1.59万亿元，服务客户176万户；坚决落实“房住不炒”要求，积极支持保障性住房建设、老旧小区改造，探索长租房运营可持续模式，累计投放住房租赁贷款624亿元，签约长租房源147万套。

中国航空发动机集团肩负着研制独立自主、技术先进、质量可靠航空发动机的重大政治责任，集团党组坚持系统观念，一手抓主责主业，一手抓党风廉政建设，紧盯重大工程实施、“卡脖子”问题攻关等重点领域开展监督检查。廉洁风险防控已嵌入集团运营管理体系全流程、各环节，开设物资采购网上商城，推进全网比价、阳光采购。

作为新组建央企，中国融通集团坚持公司组建到哪里，党的领导就跟进加强到哪里。强化党组领导，制定党组议事规则，先后召开党组会议76次，研究决策事项243项，牢牢把握公司组建正确方向；织密组织体系，建立临时党组织，把党建人事组作为最早设立的5个工作组之一，紧跟组建步伐成立21个党委、196个党支部，配备400余名党务干部；针对首批接收资产历史遗留问题多这一实际，党组成员挂帅5个指导组，设立31个临时党支部，以党员突击队为基本战斗单元，不到两个月完成数千个项目接收任务。

把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代企业制度。

中国中车集团积极探索在完善公司治理中加强党的领导的制度机制，着力将制度优势转化为治理效能。依照党章和有关法律法规，系统梳理各治理主体职责，制定实施“党委前置把关清单”“董事会决策事项清单”“经理层经营权限清单”，正确处理党委与董事会、经理层的关系。党委严把政治关、方向关、规则关、廉洁关，涉及企业发展战略、投资、改革等20类重大经营管理事项，经党委前置研究讨论后，再由董事会决策。同时，党委支持其他治理主体依法行使职权，避免事无巨细、眉毛胡子一把抓。

践行新时代党的组织路线，建强央企干部人才队伍

坚持党管干部、党管人才，中央企业、中管金融企业深入践行新时代党的组织路线，树立正确选人用人导向，坚持发挥市场机制作用，激励干部人才担当作为、砥砺奋进，不断为企业注入创业动力、创新活力、创造实力。

中国一汽集团党委突出重担当重实绩，大力推进能者上、庸者下，将破解发展难题、突破核心技术纳入干部评价标准，形成正负向清单，实施政治表现纪实，作为选拔任用依据；建立月辅导、季点检、半年评价、年考核的“月季年”考评机制，绩效结果强制分布、按比例淘汰，能上能下成为常态，表现优异的106人及时提拔，状态一般的25人坚决退出。2020年，一汽集团开展新三年聘任，采取“任期审视、量才录用，先定目标再上岗”方式，围绕“经营业绩、担当作为、党建质量、班子合力”建立评价模型，逐人审视、量化排序，不胜任的23人退出岗位。

中国建筑集团党组围绕事业需要，构建全方位立体化干部交流格局。该集团推动骨干企业之间的干部交流，2020年在8个工程局之间交流使用干部51人，在投资开发、工程建设、勘察设计等三大主营业务板块之间交流使用干部60人；聚焦转型创新，2020年向转型创新业务板块交流输入54人；聚焦帮扶带动，选派优势企业的优秀干部到相对落后企业攻坚克难，3年来，先后从集团排头兵中建八局选派30余名干部到经营困难的新疆建工任职；常态化开展干部盘点，掌握干部的政治素质、个人专长、发展潜力等，构建点线面结合的干部交流机制，促进干部与岗位有效匹配。

交通银行党委优化干部育选管用工作，着力建设一支数量充足、结构合理、堪当大任的年轻干部队伍。目前，全行475名直属机构班子成员级别干部“70后”占比55%，“80后”17人；4382名直属机构部门负责人级别干部“80后”占比18%，“85后”179人。交行注重在实践中锻炼干部，把经营管理前沿作为年轻干部墩苗的沃土，每年选派一批总行干部到基层任职，不设交流期限；围绕公司战略发展重点，近两年抽调900余名年轻干部参建“新一代集团信息系统智慧化转型工程”“交银e办事”等一批重大创新项目。

中国航天科技集团第五研究院党委坚持党管人才原则，着力打造科技领军人才队伍，鼓励科技人才埋头攻关，设置总研究师、领域首席、产品首席等高层次创新岗位；发布“卡脖子”技术清单，给予科技人才人财物全面自主权；注重原始创新，设置专项人才基金，鼓励科技人才大胆提出新设想、开辟新领域、探索新路径。

企业发展到哪里，党的建设就跟进到哪里

近年来，中央企业、中管金融企业坚持建强基层党组织不放松，确保企业发展到哪里、党的建设就跟进到哪里、党支部的战斗堡垒作用就发挥在哪里，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证。

关键时刻听指挥、拉得出，危急关头冲得上、打得赢，作为央企，应该有这样的政治自觉和行动自觉。

新冠肺炎疫情防控阻击战中，国药集团中国生物公司党委提高政治站位，充分发挥党组织政治功能和组织功能，与时间赛跑，成立科技攻关领导小组，由“863”计划疫苗首席科学家挂帅，遴选科研骨干，仅98天疫苗就进入临床试验，177天投入紧急使用，335天正式上市，累计投入研发费用超过30亿元。三期临床试验位于阿联酋和巴林等疫情高发区，被感染的风险很大，党员带头坚守岗位，保证数据采集的充分可靠，有的党员在海外连续工作200多天。截至今年5月1日，中国生物新冠疫苗已在70多个国家和国际组织获批注册上市和紧急使用。目前已累计生产超过5亿剂，累计国内外供应超过3亿剂，成为我国历史上首个在欧盟获批使用和GMP认证的疫苗，是目前唯一通过世卫组织紧急使用认证的发展中国家新冠疫苗。

针对企业点多、线长、面广，员工高度流动分散等特点，中远海运集装箱运输公司党委强化基层党的组织覆盖和工作覆盖，弘扬“支部建在船上”优良传统，自有船舶全部建立党支部，配备专职船舶政委。同时，公司适应业务新发展新模式，把支部建在网点、项目、新物流通道，现有网点党支部378个、项目党支部48个、通道党支部3个；大力倡导信念坚定“压舱”、工作责任落实“满舱”、精神状态迸发“爆舱”的“三舱精神”，制定基层党建工作三年规划，接续开展党建“巩固深化年”“融合发展年”“成果运用年”三年行动，制定60多项党建工作制度，推动基层党建抓深抓实。

中国中铁四局党委创新施工一线党建模式，以项目党建为抓手，推动传统的单体项目党建向项目群党建、片区党建和党建联盟拓展。在同一城市推行一个党组织覆盖3至5个项目的党建模式，采取轮值制，统筹在各项目开展组织生活；依据工程项目分布，设立9个片区指挥部，同步组建党建工作指导委员会，以“关系在单位，活动在片区”方式，深入开展“党旗红”“争先锋”主题实践活动；主动联合建设、设计、监理单位及相关政府部门签订党建共建协议书，建立36个党建联盟。

中国石油天然气集团党组积极探索“智慧党建”，自主研发应用集党建门户网站群、PC端管理系统、移动端APP于一体的“铁人先锋”党建信息化平台，形成了“党组建网、党委用网、支部上网、党员在网”工作格局，有效提升了党建工作质量。通过平台，集团第一时间传达学习党中央重大决策部署；通过“党建微课程”“每日答题”“党史上的今天”和“月月学”等活动，把党员学习教育融入日常、抓在经常；探索利用VR展馆等技术，让党员在沉浸式体验中接受石油精神和大庆精神、铁人精神再学习再教育。

中国建材集团是较早在所属企业开展混合所有制改革的央企。在混合所有制企业中，集团党委坚持党的领导、加强党的建设不动摇。围绕学习贯彻党中央新精神新要求、落实党中央重大决策部署等，党组织负责人与非公股东加强沟通，坚定政治方向，把握政策导向，形成工作合力；在混合所有制企业开展党建创先争优和品牌创建活动，先后创建43户“六星企业”、183个“五好党支部”、830个党员先锋岗和26个党建工作品牌；对党建工作薄弱的混合所有制企业，选派党建辅导员，目前已选派13名党建辅导员重点帮扶19户企业。

《 人民日报 》（ 2021年05月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)