本报记者 喻思南

习近平总书记指出：“自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。”

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，我们比任何时候都更加需要创新这个第一动力，都更加需要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

初夏时节，记者在杭州、西安等地采访时看到：科技界和产业界牢记总书记嘱托，勇担使命，奋力攻关，向着科技自立自强扎实迈进。

持之以恒加强基础研究

基础研究是科技创新的源头。习近平总书记指出：“要瞄准世界科技前沿，抓住大趋势，下好‘先手棋’，打好基础、储备长远，甘于坐冷板凳，勇于做栽树人、挖井人，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破，夯实世界科技强国建设的根基。”

“不能再满足于做追赶者了！”科研人员纷纷表示，我国研究已经积累到一定阶段，无论是探索未知，还是搞清技术原理、推进产业应用，都需要提升原始创新能力。

今年3月，《自然》杂志刊发了中科院广州生物医药与健康研究院陈捷凯团队的一项重磅成果：发现了哺乳动物中RNA调控异染色质形成的新机制。

“有了基础研究的‘1’，后边应用的‘0’才有意义。”广州生物医药与健康研究院副书记侯红明告诉记者，研究院一直注重基础研究，近年来取得系列突破：发现维生素C能够促进干细胞产生、设计自主知识产权的iPS因子……

在中科院西安光机所的一个地下实验室，研究员杨建峰正在研制硬X射线成像仪。这是我国首颗综合性太阳探测卫星ASO—S的三个载荷之一，未来将随卫星发射到距离地表720公里的轨道，专门给太阳“拍照”，观测太阳耀斑。

“这是我遇到的最难的项目。”从事星载相机研制20多年的杨建峰坦言，硬X射线成像仪对光栅加工和对准的精度要求极高，但工作意义十分重大，除了能提升星载相机的研制水平，还可获得太阳观测第一手数据，为天文学研究做出原创贡献。

在西湖大学的微纳加工平台，科研人员穿着连体服，聚精会神地在操作实验。去年底，副校长、光学工程讲席教授仇旻带领团队在“冰刻”三维微纳加工技术上取得重大突破。这项研究难度大、周期长，关注的人少却意义不小，它能为未来精密制造打下基础。

自2018年2月成立至今，西湖大学已引进161名高层次人才，他们把原创性研究作为自己的目标。这所年轻的研究型大学，成立3年就在原创研究上崭露头角。在抗击新冠肺炎疫情初期，周强实验室就在全球率先解析出新冠病毒的受体的全长结构，并“看清”了新冠病毒侵染人体的过程，为药物和疫苗研发提供了理论基础；郭天南实验室通过分析重症患者的血清，找到了一系列生物标志物，有望为预测轻症患者向重症发展提供导向。

把关键核心技术掌握在自己手中

关键核心技术是国之重器。习近平总书记指出：“实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”

质谱仪器是科学研究、工业生产、航天航空等领域不可或缺的重要仪器，长期以来，我国高端质谱仪器市场一直被少数发达国家垄断。如今，这一状况正在发生改变。

走进广州禾信仪器股份有限公司的产品研发中心，科研人员正在检测、调试各种型号的质谱仪器。“秉持‘做中国人的质谱仪’的信念，我们一直在努力。”公司首席科学家周振博士介绍，他们经过十年持续努力，终于使我国成为国际上少数掌握高分辨飞行时间质谱仪核心技术的国家。他们自主研发的在线单颗粒气溶胶质谱仪2014年推向市场后，不仅打破了国外产品垄断，实现了进口替代，还出口到发达国家。

集散控制系统（DCS）被称为“工业大脑”，技术复杂，行业壁垒高。在浙江中控技术股份有限公司的展厅，公司高级副总裁莫威告诉记者，经过多年攻关，公司突破了自动化控制系统领域的“卡脖子”技术，研发出具备自主知识产权的集散控制系统、安全仪表系统，并成功实现产业化应用。“我们的技术还实现了部分赶超，目前产品应用于超过两万家工业用户现场，与沙特阿美、日本大金等国际客户也建立了稳定的合作关系。”

工业汽轮机是装备制造业的“皇冠”。为摆脱国外公司的技术钳制，杭州汽轮动力集团有限公司经过10余年攻关，突破了工业汽轮机最核心部件——叶片的研制难题。2018年，公司中标全球功率最大的驱动用工业汽轮机；2020年，该机组成功投产，并被认定为国际首台（套）产品——杭汽轮由追赶者变成了全球行业标杆。如今，杭汽轮定下了新目标：攻克“装备制造业皇冠上的明珠”——燃气轮机，力争用10年左右的时间，研发、制造出自主燃气轮机，打破发达国家的垄断。

孵化于中科院西安光机所的中科微精公司，把目光瞄准航空发动机叶片加工技术。2018年，公司率先突破小空腔零件对壁无损伤微孔加工的世界技术难题，攻克了高精度三维可编程异型微结构扫描成形等关键技术，实现超高精度复杂微结构的高品质加工。“这一突破有望为新型航空发动机叶片的研制提供关键技术支撑。”公司总经理杨小君表示。

破除体制机制障碍，推进自主创新

依靠深化改革，激发科技创新活力。习近平总书记强调：“推进自主创新，最紧迫的是要破除体制机制障碍，最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能。”

英雄不论出处，谁有本事谁就揭榜。今年5月，科技部在2021年首批启动的重点专项中尝试“揭榜挂帅”，不设申报门槛，鼓励有实力的团队来揭榜。

西安一家高新技术企业负责人告诉记者，最近公司正牵头联合高校和行业企业着手申报国家重点专项——“400km/h高速列车用碳陶制动盘及配对闸片关键技术”项目。企业负责人说，尽管他们在陶瓷基复合材料制造领域实现了系列核心技术的自主可控，但成立时间不长，按以往的标准都够不上申报资格。“实行‘揭榜挂帅’，我们就可以在国家重点专项中大展身手了。”

完善学术评价体系，营造安心科研的环境。在西湖大学，学校以5—6年为期限实行长周期考核，不唯论文，不重指标，实行长聘与准聘相结合的制度；在广州生物医药与健康研究院，人才分类考核评估，还出台专门面向优秀青年人才的支持政策。

设立新型研发机构，促进产学研深度融合。2017年9月，之江实验室以混合所有制形式组建，既有高校院所吸引人才、开展基础共性技术研发的优势，又有面向产业需求、灵活布局项目的管理机制。之江实验室副主任郑宇化告诉记者，自成立以来，他们布局了类脑计算机、天枢人工智能开源平台等60个自主前沿科研项目，承担了50余项国家级科研项目，许多成果成功转化、支撑了产业发展。

搭建服务平台，促进科技成果转化。去年8月，广州入选“科创中国”首批试点后，今年4月成立了广州国际技术交易服务中心，通过市场化运作，探索科技成果一站式转化的路径。该中心成立当天，就有10个项目达成合作意向。

《 人民日报 》（ 2021年05月28日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)