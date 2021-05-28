本报重庆5月27日电 （记者刘新吾）5月27日，推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第三次会议在重庆市永川区举行。双方共同研究进一步推动双城经济圈建设重点工作，这是两地党政联席会首次线下会议。会后，举行重庆市·四川省共建具有全国影响力的科技创新中心2021年重大项目集中开工活动，项目总投资1054.5亿元。

双方达成共识，一致同意打造区域协作的高水平样板，以双城经济圈建设的新业绩新气象庆祝建党100周年。两地要共下双核引领、区域联动“一盘棋”，共抓产业协作“一条链”，共建基础设施“一张网”，共筑科技创新“一座城”，共治生态环境“一江水”，共推公共服务“一卡通”。要着力构建双核引领发展，着力推动区域协调发展，着力加快基础设施建设，着力打造特色产业集群，着力建设高品质生活基地。会后，双方共同启动一批重大科技创新项目建设。在重庆两江新区、西部（成都）科学城、西部（重庆）科学城、中国（绵阳）科技城，共40个重大项目集中开工。其中，重庆共有20个项目，涉及协同创新区创新工坊、超瞬态实验装置、北京大学重庆大数据研究院等项目。

《 人民日报 》（ 2021年05月28日 06 版）

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