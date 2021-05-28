本报海口5月27日电 （记者曹文轩）首届海南自由贸易港文明实践论坛暨志愿服务培训班于5月26日至28日在海南省海口市举办。本次论坛主题为“动员、整合、引导、 服务、创新、保障”，旨在通过提升六种能力，健全更加务实的新时代文明实践运行机制。论坛活动既有实地考察、成果展示、交流研讨，又有群众性文艺交流晚会，集中展示了海南自贸港新时代文明实践建设成果和群众的良好精神风貌。

据了解，本次活动为期3天，由海南省委宣传部、海南省文明办主办，海口市委宣传部、海口市文明办、海口市琼山区新时代文明实践中心、海口市美兰区新时代文明实践中心承办，海南日报报业集团协办。活动涵盖考察调研海口市新时代文明实践中心（所、站）、首届海南自贸港文明实践论坛·圆桌对话、琼山区“我是能人”志愿服务群英会活动、海南省新时代文明实践志愿服务项目展示活动和首届海南自贸港文明实践论坛·专家发言等5项内容。

《 人民日报 》（ 2021年05月28日 06 版）

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