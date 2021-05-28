本报记者 邱海峰

安徽省马鞍山市博望区技锋精密刀具有限公司自主研发出双晶颗粒新材料等精密刀片，产品畅销国内外市场。图为工人在检验精密刀片质量。

王文生摄（人民视觉）

图为日前位于山东潍坊的潍柴集团总装车间，工人在流水线上装配发动机。

新华社记者 郭绪雷摄

国家统计局5月27日发布的数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润25943.5亿元，同比增长1.06倍，与2019年同期相比增长49.6%，两年平均增长22.3%。对此，国家统计局相关负责人表示，今年以来，随着统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固，市场需求持续恢复，工业企业生产经营稳中向好，利润总额继续保持较快增长，企业质量效益不断提升。下阶段，要科学精准实施宏观政策，扎实做好大宗商品保供稳价工作，不断巩固经济稳定恢复基础，推动工业经济持续健康发展。

盈利均好于去年同期

“1—4月份，各行业盈利均好于去年同期。”国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍，在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，1个行业扭亏为盈，1个行业实现减亏。

具体来看，1—4月份，有10个行业利润增速超过100%，占24.4%；有14个行业利润增长50%—100%，占34.1%。与2019年同期相比，有30个行业实现利润增长，占73.2%。

朱虹表示，受市场需求改善、大宗商品价格上涨等因素推动，上游采矿业利润增长明显加快，原材料制造业保持较快增长。1—4月份，采矿业利润同比增长1.03倍，比一季度加快25.8个百分点。其中，油气开采业利润增长1.19倍，加快101.0个百分点。原材料制造业利润同比增长3.66倍，明显高于规模以上工业平均水平，拉动规模以上工业利润增长45.9个百分点。其中，化学原料和化学制品业利润同比增长2.72倍，黑色金属冶炼和压延加工业利润增长4.16倍。

“同时，装备制造业与高技术制造业利润保持良好增势。”朱虹说，1—4月份，装备制造业、高技术制造业利润同比分别增长90.8%、88.5%，分别拉动规模以上工业利润增长29.7和16.2个百分点。汽车制造业利润继续保持较快增长，1—4月份利润同比增长1.58倍。电子和电气机械制造行业利润增长80%以上，通用和专用设备制造业利润增长60%—80%之间，上述四个行业两年平均均保持两位数增长，增速比一季度加快0.5—4.6个百分点。

经营状况持续改善

从主要经济效益指标来看，朱虹介绍，1—4月份，企业经营状况持续改善。

单位成本费用同比下降，利润率继续上升。1—4月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少1.39元。其中，采矿业每百元营业收入中的成本同比减少4.86元，原材料制造业减少3.61元。规模以上工业企业每百元营业收入中的费用同比减少0.84元。营业收入利润率为6.87%，同比提高2.42个百分点，今年以来企业营收利润率持续保持上升态势。

企业亏损面进一步缩小，减亏效果明显。4月末，规模以上工业企业亏损面同比缩小4.9个百分点，比3月末缩小3.3个百分点。1—4月份，亏损企业亏损额同比减少31.9%。

产成品存货增长趋缓，库存周转持续加快。在市场需求回暖、销售较快增长带动下，产成品存货增速有所回落。4月末，规模以上工业企业产成品存货同比增速比3月末回落0.3个百分点，连续两个月回落。产成品存货周转天数今年以来持续减少，4月末比3月末减少0.4天，同比减少3.8天。

应收账款增速出现回落，资产负债率同比下降。4月末，规模以上工业企业应收账款同比增速比3月末回落1.1个百分点，为今年以来首次回落。应收账款平均回收期比3月末减少1.1天，同比减少7.8天。规模以上工业企业资产负债率为56.3%，同比下降0.4个百分点。

促进供需动态平衡

“总体来看，1—4月份工业企业效益状况保持平稳较快恢复态势，但也要看到，国外疫情和国际环境错综复杂，工业经济稳定恢复的基础还不牢固，企业效益改善仍不平衡。”朱虹说，尤其是部分消费品行业盈利状况尚未恢复到疫情发生前水平；加之大宗商品价格高位运行，加大中下游行业生产经营压力。

国家统计局日前发布的流通领域重要生产资料市场价格变动情况显示，5月中旬与5月上旬相比，9大类50种产品中，33种产品价格上涨，其中黑色金属6种产品、煤炭7种产品价格均保持上涨。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平认为，本轮全球大宗商品大涨价，受冲击最大的是下游行业，主要集中在家电、包装、化工和造纸业等行业。这些行业中，又以中小微企业受冲击最为严重。因此有必要对中小微企业提供更多的支持和帮助，落实好相关减免税政策，给予稳岗就业补贴，加大金融支持力度。

国家统计局工业司副司长江源表示，下一步，要继续采取有效措施，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响，缓解企业成本压力，不断提高科技创新水平，着力增强产业链供应链自主可控能力，进一步巩固工业经济稳定恢复的基础，促进供需动态平衡。

(责编：赵欣悦、白宇)