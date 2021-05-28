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北京“购车节”助推消费升级

2021年05月28日05:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月27日电 （记者聂传清）“2021北京汽车首届购车节”26日正式启动。

　　据了解，为激活消费、促进经济增长，商务部联合北京市政府于今年“五一”前夕共同启动“2021北京消费季”，聚焦汽车、家电、家居等大宗商品消费，餐饮、文化娱乐等新兴消费热点，陆续推出千余项促消费活动，全面推动消费提质升级。

　　北京市商务局二级巡视员赵立宗在致辞中表示：“‘2021北京汽车首届购车节’与‘2021北京消费季’活动一脉相承，不仅是新能源汽车普及推广的重要平台，更是激发消费潜力、拉动市场需求的有效手段。”

　　北汽集团总经理张夕勇说，北京汽车在产品力提升上下功夫，在用户体验上下功夫，通过营造便捷且实惠的购车环境，以高质量供给拉动城市消费需求，促进首都经济发展。

　　此次购车节由北京汽车集团举办，至8月31日结束。购车节将打造“京”喜福袋、“京”质产品、“京”彩生活三大板块，以让利于民的实惠、多元可靠的产品和丰富多彩的休闲体验，助力北京人轻松开上本地产汽车，畅快享受精彩生活。期间，北京汽车还将联合北冰洋等企业推出定制款京味儿汽水、开启京城“撸串儿节”，为首都市民打造一场兼具购车与休闲的消费盛宴。

(责编：赵欣悦、白宇)

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