本报记者 袁子涵

徐 骏作（新华社发）

看视频赚钱、玩游戏赚钱、读新闻赚钱，甚至走路睡觉也能赚钱……面对这样的宣传，你心动了吗？近年来，一批打着“躺赚”“走赚”“玩赚”旗号的赚钱类App频频出现，凭借听起来毫不费力的收益方式，吸引大批用户下载安装。那么，使用者真的能从中赚到钱吗？

广告推广无孔不入

在玩游戏、刷微博、看短视频时，不少用户都曾看到过植入的赚钱类App广告。这些广告的宣传语无不强调，只要利用零散时间在赚钱类App上进行简单操作，就可以获取相当丰厚的收益。低投入高回报的诱惑，吸引不少用户点击广告链接下载软件。

同时，网上随处可见的“赚钱经验贴”，也为赚钱类App带来不少流量。“给大家介绍一个通过阅读赚钱的App”“真的可以赚钱的App”“我是怎么用某App赚钱的”，这些遍布于网络平台的“经验贴”，看似是一篇篇个人的经历记录，而实际大多是在打着分享经验的幌子，为App做推广。

除去铺天盖地的植入广告和“软”推广，人与人之间的实际关系网也成为赚钱类App借助传播的工具。在社交软件上，不少手机用户都收到过好友发来的推广链接，如点击链接下载一些软件。不少App在吸引用户点击下载后，又会以诸如“成功推荐亲朋好友得奖励”之类的诱惑，吸引用户向身边亲友介绍“拉新”，加速了此类App的“跨圈”传播。

赚钱背后“套路”多

在赚钱类App上获得收益，真的毫不费力吗？一次偶然的机会，家住北京的张女士经同事介绍，下载了一款号称“刷刷新闻就能赚钱”的资讯App。但她在使用后发现，要想真正在这款App上赚到钱，“那是比登天还难”。

张女士告诉记者，在该App中阅读新闻、分享资讯、推荐好友注册、每日签到等都可以获得金币，金币可以换取为奖励金并提现。这个赚钱模式看似十分合理，可实际上却有着层层“套路”。

首先，按照规则，要想赚取1元的奖励金，用户需要在App中浏览500分钟左右的信息。“花大量时间耗在App上赚这1块钱，很不值。”其次，想赚到了钱就马上提现也不可能。App规定，用户累计攒够30元奖励金，才能选择提现。而在累积奖励金的过程中，“赚钱”的门槛会越来越高，任务难度和体量会成倍增长。面对着越来越繁琐的任务，张女士最终选择“卸载了之”。

更让人气愤的是，忙活半天没把钱提出来，还可能把自己个人信息给“卖”了。大学生小萱曾经是一款游戏类赚钱App的用户，后因任务的不合理没两天就选择了放弃。但在下载App之后一两个月，小萱开始频繁接到骚扰电话，内容大多与网贷或“刷单”相关。回忆起最近的经历，赚钱类App成了最后锁定的问题来源。“在注册用户时，我填了真实姓名、手机号、身份证号和个人地址来通过实名认证，明显是这个App泄露了我的个人信息。”

社会呼吁行业监管

App赚钱真的没有那么简单。从注册使用到现金提现，整个过程圈套重重，一不留神，不仅白费功夫，还可能被“坑”。

有律师表示，赚钱类App目前还处于法律真空之下，没有资质保证，游走于监管的灰色地带。如果不通过立法去规范这类行为，可能会由此引发违法犯罪行为。

其中，有部分赚钱类App存在鼓励发展“下线”，使老用户、新用户之间构成上下层级的现象。而参加者本人则直接以间接发展的“下线”人数为依据计算和给付报酬，形成了“金钱链”。这些披着“赚钱”外衣的奖励模式与传销的构成要件相似，容易使用户不知不觉中被卷入传销的漩涡。

同时，在赚钱类App中还存在虚假广告宣传的问题。专家表示，赚钱类软件如果以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者，已违反广告法的相关规定。

面对赚钱类App产业中存在的乱象，业内人士指出，公安、市场监管及网信等有关部门应积极行动，合力整顿，同时建立规范和专业的监管体系，加强此类App的准入审查、用户信息管理和资金监管，促进行业健康发展。

(责编：赵欣悦、白宇)