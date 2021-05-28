瞿 剑

原标题：突破“无人区”！中国品牌背后的“中国智造”

不久前，记者参加国务院国资委“走进新国企·智造中国”采访团，深入中铁装备、中国长城、振华重工、中车长客等制造基地，探寻中国品牌背后的“智造基因”。

梳理这些品牌的成长轨迹，盘点其中的得失长短，可以清晰辨识出，伴随它们从弱小走向强大、从平凡走向卓越的是从制造到智造的升华。而因产业门类、产业特质和技术代际差异，它们各自的智造内涵和路径又有着明显的不同。

价值提升是智造第一层内涵

在位于长江入海口长兴岛上的振华重工生产基地，记者近距离观看了钢箱梁智能制造车间的“双面绣”自动化焊接场景，单面焊、双面成形，大大提高了焊接效率。

振华重工副总裁山建国介绍，近年来，振华的智能化生产线基本涵盖了主要产品的关键制造流程和工序。

在0号码头，记者看到一种既不同于集装箱轮、也有别于普通散装货船的巨型船只。振华重工总工程师费国介绍，这是振华独创的岸桥整机运输货船。由于岸桥体型巨大，以往都要拆分成较小的部件散装运输，到岸后再重新组装，加上调试，至少要两个月时间；而整机发运，到客户码头卸船上岸后无需再行安装，只需精调一周即可投入运营，省去了一个多月的码头空置时间。

在这样的传统产业，工业3.0时代的智造首先带来用工减少，这跟工业1.0时代机器取代人工并无本质不同，但在降成本、提效率的共性之外，智造比传统机器更多了一层价值提升的内涵，包括产品质量和质量一致性的巨大提升，服务价值、客户附加值的巨大提升，工作环境、劳动者获得感乃至尊严的巨大提升等等。

振华重工的港机业务已经连续20多年保持全球市场占有率第一，再进一步、接近“无人区”如何面对？山建国答：“港机领域的确遇到发展瓶颈，但老码头自动化改造仍然前景广阔”.建设无人化的“魔鬼码头”，正是振华新的强项。

智造总是与颠覆性产品相关联

同样面临“无人区”的，还有中车长客和中铁装备。

走进中车长客转向架制造中心总成车间，记者看到，总面积1.7万平方米的车间里，仅有140名员工。

被称为轨道客车“腿脚”的转向架是高速动车组的关键部件，直接决定车辆运行速度、安全性、平稳性、舒适性。中车长客研制的“复兴号”京张高铁智能动车组能跑出每小时350公里的速度，全凭这双“脚”。

转向架装配作业中，紧固件（螺栓）拧紧是关键工序。总成二车间负责人解释，单个转向架有400多个螺栓，为了保证转向架的装配质量，中车长客在国内首创扭矩加角度双控制的工艺方法。而这种工艺要求以目前工业机器人的水平，无法完成装配。中车长客采用了“智能力矩拧紧系统”，通过人机巧妙配合，提升工作效率和装配一致性。据了解，自2018年采用此工艺方法以来，中车长客生产的转向架没有一颗螺栓发生松动。

这样的智造场景，其实并非转向架装配所独有。工业3.0时代的精密制造、柔性制造领域，尤其多见这样“人机交互”的应用场景：一些关键复杂工序，即使最顶尖的机器人，也难以独自胜任；顶尖操作工，仍是一种不可或缺的存在。这更凸显了工业3.0到4.0时代，“大国工匠”的突出重要地位。

这样的智造会产出什么？记者从此次采访中发现，它总是和颠覆性技术、颠覆性产品相关联。

中车长客高级工程师张国芹介绍，目前全球有四大轨距标准，普通列车跨不同轨距运输，必须提前更换列车转向架，费时费力。而中车长客经过持续攻关，研制出高速动车组变结构走行系统，通过使用变轨距转向架，用于400千米/时跨国互联互通高速动车组，实现了在列车行进过程中完成变轨运行，极大提高了跨国联运的效率，降低了运输成本。这一颠覆常识的重大创新成果的落地，如果离开了转向架智能制造，那就无从谈起。

用颠覆性产品突破“无人区”，中铁装备是另一个范例。

“我们拓展了盾构的概念和功能，以至于很多以往盾构机干不了的工程，我们的盾构机都能干，而且干得还更好”。中铁装备副总经理张志国以2018年5月投入使用的“中国首个盾构工法地下停车场、综合管廊示范工程”为例说，采用盾构工法修建地下停车场，属于国内首创，世界范围内也未找到类似案例。该项目采用“二合一”组合式盾构机，具有良好的地质适应性，保证施工过程中地面建筑、道路交通等完全不受影响。

中铁装备副总经理王杜娟表示，中铁装备在超大断面矩形盾构、马蹄形盾构设计制造技术方面已经处于国际领先地位。与此同时，超前研究的第三代、第四代掘进机技术积累也已完成。

可见，这一类型的智造，除了具有前述价值提升的内涵，还有基于颠覆性技术、颠覆性产品的超前竞争力，这是中国品牌屹立于工业4.0时代的强大“基因”。

智造成为一道绕不过去的坎

在中国长城株洲基地（又名湖南长城），记者看到了完全不一样的智造。

在湖南长城计算机智能制造车间，记者看不到一个工人，“唱主角”的是各种智控设备和机器臂。湖南长城总经理安绍平介绍，该生产线运用机器人+长城自主开发的MES系统进行数据对接，达到工业3.0以上水平。他透露，智能制造使工厂生产效率提高了25%，运营成本降低了20%，产品研制周期缩短了30%。

针对记者提出“如果仅仅是提高效率和保证品质，智造是不是也可以被取代”的疑问，安绍平表示不然，他指出，这不是一个“做得好、做不好”的问题，而是一个“做得成、做不成”的问题。他解释，由于主板集成度越来越高，很多器件人眼难以识别。以01005 SMT器件贴装为例，元件尺寸为0.4毫米×0.2毫米×0.1毫米，元件贴装允许的公差范围为±0.05毫米以内，普通设备无法达到吸取贴装精度要求，必须使用专门定制的直径0.2毫米的吸嘴辅助吸取精密贴片，使用光学检验设备检验。

显而易见，在网络和信息这类最接近工业4.0的产业，智造已经是一道绕不过去的坎。借用安绍平的话，如果说在传统产业，智造决定的是“做得好、做不好”；那么，在信息产业，智造决定的是“做得成、做不成”，可谓“一智定生死”。可以想见的是，在即将到来或正在到来的工业4.0时代，“一智定生死”决不会仅限于网信产业。

(责编：赵超、吕骞)