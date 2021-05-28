刘 霞

原标题：人工智能正在让生活更美好

人工智能（AI）逐渐“飞入寻常百姓家”，对社会生活产生了巨大影响。技术乐观派认为，AI有望成为人类发展的新引擎，越来越多企业正涌向该领域，以期开发出更智能、更新颖的AI系统，让人们的生活变得越来越舒适、方便和美好。

美国《福布斯》网站在5月25日的报道中，列出了AI的几个应用领域：从预测流行病暴发到抗击癌症，从保护生物多样性到减少饥饿……AI正在不断彰显自己的价值，帮人类迈向一个更可持续、更清洁、更健康的未来。

预测疫情

在日常生活中，AI最明显的应用之一是医疗保健领域，特别是在疫情预测、疾病和病毒的检测和预防等方面。

如加拿大多伦多AI创业公司“蓝点”，就在利用他们的技术预测疫情并发出警报。“蓝点”使用自然语言处理和机器学习技术，在全球新闻报道、航空数据、动物疾病暴发的报告中进行筛选，分析确认结果后，公司就会向其公共和私营部门的客户发送警报。该公司网站称，其AI产品曾在美国佛罗里达州暴发塞卡病毒前6个月成功发出了警报。

“蓝点”在最近一轮融资中获得了700万美元。创始人兼首席执行官卡姆兰·汗表示：“‘蓝点’利用了全球数据、人工智能和数字技术，来帮助各国政府和全球企业增强抵御未来不可避免威胁的能力，使他们能更快、更有效地应对突发情况。”

抗击癌症

美国生物科技初创公司Viome则旨在利用AI抗击癌症，目前已获得4850万美元的资金。他们研发的设备能用简单的唾液样本，无创筛查早期口腔癌和喉癌。

该公司称，其用于口腔癌早期筛查的mRNA分析技术与AI平台获得了美国FDA的“突破性医疗器械”认定。测试结果显示，该技术平台性能较高，对I期口腔癌的灵敏度超过93%，特异性接近98%。

Viome首席技术官古德都斯·巴拉瓦说：“我们使用系统生物学方法，利用最先进的AI/ML平台，通过基因表达（mRNA）分析，深入了解疾病的起源和进展。”

机器人医生

AI领域另一个越来越受欢迎的应用是机器人医生，预计其市场总额将从2020年的48.4亿美元增长到2021年的51.3亿美元。

与人类相比，机器人医生能更精确地缝合伤口、切除肿瘤，对周围组织造成的损害也更小。如美国直觉外科（Intuitive Surgical）公司生产的达·芬奇机器人辅助手术平台，就是其中的翘楚。2018年，全世界有5000多台这样的外科机器人投入使用，完成了100多万台外科手术，包括神经内科、妇科、骨科、泌尿外科、牙科和毛发移植等。此外，在帮助战胜精神疾病和帮助残疾人方面，AI也发挥着关键作用。

据美国国立心理健康研究所统计，近1/5的美国成年人（约5150万人）罹患精神疾病。美国疾病预防控制中心称，超过6000万美国成年人身患残疾，占美国总人口的26%。

这也导致了人们对基于AI的精神医疗的需求上升，仅2020年，心理健康应用程序就获得了12亿美元的风险投资。其中一项研究为，利用AI扫描参与者在Facebook上发布的信息和照片，来预测他们是否有情绪障碍。

残障人士的好助手

在帮助残障人士方面，总部位于中国的达闼科技（CloudMinds）公司开发的导盲机器人Meta是一款智能头盔，配备了智能传感器，可以帮助有视觉障碍的人安全地行走。以色列OrCam Technologies公司将AI技术用于无人驾驶汽车，帮助全世界3亿盲人和视力受损者。微软也发布了AI应用程序Seeing AI，其使用一个智能摄像头，为那些视力受损的人描述身边的人和事物。通过神经网络技术，这款应用不仅可以翻译文本，还可以识别人物和货币，扫描产品条形码，还可以对整个场景或导入的图像进行简单的描述，有些功能甚至不需要联网即可实现。

消除饥饿

基于AI的营养预警系统（NEWS）正在帮助解决世界粮食安全问题。该系统由国际热带农业研究所开发，它会收集、分析卫星图像和传统数据，如降雨量、温度和植被健康状况，以帮助预测作物的营养价值。国际农业研究磋商组织的年度研究投资组合超过9亿美元，NEWS是其关键部分。

此外，世界上40%的农作物因病虫害而死亡。总部位于印度的食品科技创业公司Imago AI旨在利用AI提高作物产量，减少食物浪费。它将机器学习和计算机视觉结合起来，自动完成一些繁琐的任务，比如测量作物质量、帮助农民识别患病植物等。

保护野生动物

AI还在保护野生动物这一领域发挥积极作用。在过去500年里，人类已经导致322种动物灭绝。截至1970年，全世界鸟类、两栖动物、哺乳动物、鱼类和爬行动物的平均数量下降了68%，世界上许多动物由于盗猎而濒临灭绝。

野生动物安全保护助理（PAWS）是一个AI系统，它评估巡逻和偷猎活动的信息，然后生成合理的巡逻路线，供保护机构使用。

此外，AI应用程序WildTrack正在使用“基于人工智能的足迹识别技术”（FIT），收集、分析和分发有关物种数量和分布的数据。WildTrack总裁佐伊·乔维尔说：“我们的人工智能平台提供了90%的准确率，部署它能以数据驱动的方式加速解决生物多样性危机。”

(责编：赵超、吕骞)