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防范四类非法集资 守护老年人钱袋子

赵展慧
2021年05月28日08:05 | 来源：光明日报
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原标题：防范四类非法集资 守护老年人钱袋子

　　号称投资“养老项目”实则销售虚构的养老公寓；以销售“老年产品”为名欺骗诱导老人消费；宣称“以房养老”诱使老年人签订“借贷”等相关协议抵押房屋……近日，银保监会发布风险提示，梳理了四类养老领域非法集资的表现形式，并且警示消费者，落入这样的非法集资陷阱，不仅高额利息无法兑现，养老需求无法满足，资金安全也无法保障。

　　守护好老年人的钱袋子，防患于未然显得尤为重要。打击养老领域非法集资活动，在筑牢刑事处罚这一“最后防线”之外，还要坚持防范为主，织密早识别、早预警、早发现、早处置的防范网，掐断养老金融违法犯罪的萌芽。首先要切断非法集资信息传播链条，要加大对这类信息审核不严格、处置不及时的网络传播平台的追责力度，构建非法集资广告和互联网信息治理长效机制。其次，要完善非法集资智能预警体系，如打造适老手机银行App，为老年人提供购买养老服务金融产品提供快速简易的咨询渠道等。当然，避免老人落入养老领域非法集资陷阱，最好的防范网仍是“关爱”二字。很多不法分子正是利用老年人渴望关爱、养老焦虑等心理策划骗局。防范风险需要家人对老人付出关爱，增强沟通，帮助他们尽早、合理地安排养老规划。同时也需要全社会采取行动，用关爱共同织起安全网，以众人的合力托起“最美夕阳红”。

　　（原载于人民网 作者：赵展慧 摘编：刘朝）

(责编：赵超、吕骞)

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