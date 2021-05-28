原标题：超长距离高温输送技术破解散料扬尘污染难题

“自从这条长长的运输线架起来之后，以前烟尘滚滚的天气再也不见了。”一条绵延22.33公里的水泥熟料运输线在吴越大地上奔腾驰骋。这是方大集团北方重工自主研制的耐高温大运量超长距离带式输送成套装备。近日该装备成功通过了中科合创（北京）科技成果评价中心组织的科技成果评价，标志着超长距离高温散料输送装备技术宣告突破。

避免水泥运输造成的环境破坏

浙江长兴和安徽广德是重要的水泥熟料生产基地，两地石灰石、砂页岩等矿产资源丰富，拥有多家熟料生产企业。由于自然环境和地理条件的限制，水泥熟料和水泥产品的输出都需要通过汽车短途运输，转至长兴小浦的湖州南方物流有限公司码头中转，再通过水运发至湖州、嘉兴、宁波、上海等地市场。

在这条运输线建成以前，众多水泥企业每年约有1200万吨水泥熟料依靠汽车短途运输，常年奔走在当地公路上。由于这条运输线对长三角地区经济发展非常重要，运输量非常大，长期的使用导致道路斑驳、破烂不堪。晴天飞尘蔽天遮日，下雨后泥浆漫天飞溅，公路交通安全隐患众多，环境破坏压力巨大，当地居民反映十分强烈。

要解决这个问题就需要找到一个方法，从根本上避免水泥产品运输带来的环境破坏。在此背景下，方大集团北方重工的耐高温大运量超长距离带式输送成套装备成为了满足百姓诉求的最佳选择。通过2年多运行，彻底改变了当地百姓的生活。

沿线合溪村村民说，原先车辆来来回回，家里总是蒙着一层灰，窗玻璃永远是擦不干净的，半夜总有车辆来回的喇叭声，如今，车辆明显减少，又能看到蓝色的天空，他们能睡个安稳觉了。随着车辆的减少，当地的交通安全也得到了显著提升，据该县公安局交警大队相关人员介绍，随着这条输送带的正式启用，该路段交通事故率大幅下降，交通安全得到了有效保障。

“绿色发展”源于科技创新

重型机械制造如何服务生态发展和环境保护？北方重工在“绿色发展”的道路上走出了新路。

在耐高温大运量超长距离带式输送成套装备开发研制过程中，改变传统的安全监测系统，整机实现了运行、监测的高度智能化，提高了作业效率，减轻了劳动压力。多项节能技术的应用，使总装机功率降低15%，节约了大量的建设投资。

同时，也为带式输送机整机节能技术的研发提供了思路，为带式输送机向距离更长、运量更大、能耗更低、绿色环保的方向发展提供了成功经验。

据介绍，与湖州南方物流有限公司合作打造的此条输送设备，共21条带式输送机，总长度22.331km，年输送能力为1050万吨，其中最长单机距离11.75km、最高带速4m/s、最大运量3000t/h、最高物料温度175℃。

据悉，通过全电运输、全电仓储、全电装卸、全电泊船的“全电物流”模式，实现了全程“零排放”运输体系，这条水泥熟料“空中运输走廊”每天可减少运输车辆往返2400车次，全年可节约燃油2026吨。（郎猛 舒泽擎）

(责编：赵竹青、吕骞)