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数博会：人工智能+大数据赋能千行百业

2021年05月28日08:07 | 来源：新华网
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原标题：数博会：人工智能+大数据赋能千行百业

随着以大数据、人工智能为代表的新兴技术一路高歌猛进，带动了数字浪潮席卷各行各业，渗透到生活各处，衣食住行概莫能外。2021中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）期间，企业级大数据和人工智能解决方案提供商国双科技展出其产业人工智能全线产品，展示了运用算力、算法、场景化落地以及全链路人工智能+大数据构建等方式，赋能千行百业产业智能升级的全流程。

作为中国首个国家级大数据综合试验区的贵州，大数据与实体经济深度融合，数字经济增速连续6年全国第一。贵州全省“上云”企业已超2万家，形成集群式发展态势。国双科技联合云上贵州探索“数字政府”贵州模式，完善“一云一网一平台”数字政府核心基础设施、加快数据融合应用、加速释放政府数据资源价值的探索实践，为社会治理体系和治理能力现代化提供了可行的参考路径。

数博会期间，航旅行业数据智能解决方案、食品饮料行业全价值链数字化解决方案发布，成为产业人工智能赋能行业数字化、智能化转型的又一探索和实践。国双科技认为，产业人工智能是一种混合式的人工智能，包含了“感知智能和认知智能、数据和知识、行业专家和数据科学家以及人与机器”的四重融合，为大数据、人工智能的场景化落地提供了一个科学的、行之有效的新范式。

据悉，数博会是全球首个大数据主题的中国国家级博览会，自2015年起已成功举办六届，并逐步发展成为充满合作机遇、引领行业发展的国际性盛会和共商发展大计、共享最新成果的世界级平台，不仅为贵州大数据发展创造了机遇、汇聚了资源，也为全球大数据发展贡献了中国智慧、提供了中国方案。

(责编：赵竹青、吕骞)

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