原标题：动力强劲 矿业发展迎来战略机遇期

2021年是“十四五”规划开局之年，我国经济转向高质量发展新阶段，也正在加快形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

展会作为行业发展的风向标，可以折射出行业发展的新信号、新亮点、新趋势。5月27日，为促进矿业创新发展，助力矿山行业“十四五”开好局、起好步，积极推动后疫情时代矿业贸易合作与技术交流，第七届中国（北京）国际矿业展览会（CIME）、第二届中外矿山产业链发展论坛，以“开新局、拓新路、谱新篇”为主题，在北京·中国国际展览中心（新馆）开幕。

开幕式上，中国有色金属学会副理事长兼秘书长张洪国强调，矿业作为基础性产业，受国内外形势变化影响发展动力强劲，展现出独特的发展价值，迎来新的战略机遇期。

中国冶金矿山企业协会会长陆克从表示，“十四五”期间，矿业行业应“立足国内、补齐短板”，抓住“十四五”我国矿业高质量发展的战略机遇期，落实“全面提高资源利用效率”战略，借助工艺技术和装备水平的持续提高，实现矿产资源的节约集约高效利用，有效增加国内铁精矿的产量，提高国内矿对我国钢铁工业的保障支撑作用，减少对国外矿的依存度。

原工业和信息化部经济运行监测协调局局长、中国爆破器材行业协会理事长肖春泉认为，近年来，在诸多有利政策支持下，我国战略性新兴产业实现快速发展，充分发挥了经济高质量发展引擎作用。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，随着战略性新兴产业的迅猛发展，将加快新旧动能转换，对战略性金属矿产原材料的需求将越来越大，进而带动新兴材料矿产消费，为矿业振兴释放出新的潜力。未来战略性矿产的市场不容小视。

同期召开的第二届中外矿山产业链发展论坛聚焦国内外矿业发展新形势、新发展理念、绿色发展、智能化、矿山装备供需分析等行业热点展开深入探讨。

自然资源部信息中心研究员陈从喜强调，矿业发展需要制度创新，一是要从国家层面重视和加强对矿业的管理和扶持；二是要加强国家对战略性矿产资源的安全保障；三是要深化改革，减轻矿业企业负担，促进矿业高质量发展。同时，他指出要加大战略性矿产全产业链关键技术的研发应用，打造集矿业开发—选矿提纯—新材料加工—高端元器件制造—战略性新兴产业应用为一体的产业发展模式，提高资源利用效率。

在这个产业互联网生机勃发的新能效时代，数字技术为整个社会生产编织着前所未有的信息化网络，各个产业在技术的前行与突破中不断焕发新生。紫金矿业股份有限公司副总工程师梁春来介绍，“紫金力量”推动世界铜矿勘探与开发勇毅前行。近日紫金矿业卡莫阿-卡库拉世界级铜矿建成投产，此外塞尔维亚佩吉铜金矿、西藏巨龙铜矿这个世界级铜矿也正加快建设，将给“碳达峰”“碳中和”下能源结构转型升级中的紧缺铜资源供应带来新的增量。据震坤行工业超市（上海）有限公司矿行业总经理仝垒介绍，行业场景化采购为垂直行业提供专业的采购解决方案，助力矿山行业供应链数字化转型。

据了解，CIME自2012年举办至今，已发展成为国内外企业选择品牌宣传、贸易洽谈、技术交流的专业国际化展会。本届展会由中国冶金矿山企业协会、中国有色金属学会共同主办，企业参展将近400家，展览面积达20000平方米。（记者 邹晓菁）

(责编：赵竹青、吕骞)