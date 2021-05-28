原标题：任何角落精准定位 北斗将创造更多应用价值

5月26日，第十二届中国卫星导航年会在江西南昌拉开帷幕，以“时空数据，赋能未来”为主题，聚焦行业前沿，展示尖端技术与服务应用。

在专业高精度定位服务提供商六分科技的展台前，展示了其与u-blox、导远电子、滴滴青桔、嘉美仕等多家硬件设备厂商联合展出的芯片模组、组合导航、高精度定位接收机、共享电单车、无人机，以及一系列高精度服务产品，涵盖了智能驾驶、共享出行、精准农业、测量测绘等多个行业，充分彰显了北斗导航“开放共赢”的合作理念。

据了解，基于我国北斗卫星导航定位系统，2020年六分科技在全国快速组建完成2200+CORS站，同时在虚拟参考站和精密单点定位技术原理的基础上，自研“云阁”解算平台，计算各类空间误差，并通过自研终端RTK算法与终端组合导航算法，形成“网-云-端”一体化解决方案，为海量用户提供多星多频、多样化高精度定位服务。

高精度定位服务产业的发展成熟，离不开软硬件各个环节的通力合作。未来，以北斗为代表的定位导航技术将与更多行业上下游产业联合，产生集群效应，共同赋能智能驾驶、物联网产业，服务终端用户，创造更多应用价值。

(责编：赵竹青、吕骞)