原标题：第四届中国人工智能创新峰会在杭举行

5月21日，第四届中国人工智能创新峰会暨2021“XRT杯”世界机器智能大赛在杭州萧山机器人小镇举行。峰会以“在充满挑战的时代加速数字化转型”为主题，与会专家、学者围绕智能网联汽车政策、智能计算、通信智能、网络运维智能、机器翻译智能、6G智能、会议智能、智能生态、网络智能、网络AI、AI艺术、智能交通、人工智能与人才培养等热点话题展开探讨。

峰会开幕式上，“世界机器智能大赛”也同步启动。大赛由RoboCom国际公开赛组委会发起，是面向青少年、大学生的国际性机器人和人工智能竞赛活动，吸引了千余名来自世界各地的选手参赛。大赛采用“线上线下+国内国外”同步开展的联动赛事模式。其中“智慧管家”和“智能驾驶”两个赛项在国外设专场，来自美国纽约等4个州的5所学校组建了赛队；“智慧管家”赛项中，我国选手与来自德国的选手进行了线上比拼。此外，“魔数酷跑”和“智慧管家”两个赛项，采用线上的比赛形式，以此扩展赛事广度，吸引全社会共同关注。

活动由中国通信学会、RoboCom国际公开赛组委会、萧山经济技术开发区管委会等联合主办，系中国通信学会“2021世界电信和信息社会日”和“2021年全国科技工作者日”的系列活动之一。据悉，此次活动共有来自学会、高校、科研院所、企业以及科技爱好者300余人参加，线上观众超46万人。（肖春芳）

(责编：赵竹青、吕骞)