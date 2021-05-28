人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

第四届中国人工智能创新峰会在杭举行

2021年05月28日08:13 | 来源：光明网
小字号
原标题：第四届中国人工智能创新峰会在杭举行

5月21日，第四届中国人工智能创新峰会暨2021“XRT杯”世界机器智能大赛在杭州萧山机器人小镇举行。峰会以“在充满挑战的时代加速数字化转型”为主题，与会专家、学者围绕智能网联汽车政策、智能计算、通信智能、网络运维智能、机器翻译智能、6G智能、会议智能、智能生态、网络智能、网络AI、AI艺术、智能交通、人工智能与人才培养等热点话题展开探讨。

峰会开幕式上，“世界机器智能大赛”也同步启动。大赛由RoboCom国际公开赛组委会发起，是面向青少年、大学生的国际性机器人和人工智能竞赛活动，吸引了千余名来自世界各地的选手参赛。大赛采用“线上线下+国内国外”同步开展的联动赛事模式。其中“智慧管家”和“智能驾驶”两个赛项在国外设专场，来自美国纽约等4个州的5所学校组建了赛队；“智慧管家”赛项中，我国选手与来自德国的选手进行了线上比拼。此外，“魔数酷跑”和“智慧管家”两个赛项，采用线上的比赛形式，以此扩展赛事广度，吸引全社会共同关注。

活动由中国通信学会、RoboCom国际公开赛组委会、萧山经济技术开发区管委会等联合主办，系中国通信学会“2021世界电信和信息社会日”和“2021年全国科技工作者日”的系列活动之一。据悉，此次活动共有来自学会、高校、科研院所、企业以及科技爱好者300余人参加，线上观众超46万人。（肖春芳）

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部