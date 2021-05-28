邹多为、潘德鑫、蒋成

原标题：迈向“云时代”：从“需要做”到“马上做”

“数字化转型非常重要，不仅需要做，更需要马上做。”正在此间举行的2021中国国际大数据产业博览会上，国际奥委会品牌营销和数字化全球负责人拉尔斯·西尔伯鲍尔的发言，引发众多企业负责人的共鸣。

企业为何要加快推进数字化转型，数字化转型改变了什么，每个人又能从中得到哪些实惠？走进火热的数博会现场，从众多企业高管的思想碰撞与言谈交流中，我们寻找着答案和启示。

势在必行的转型

“喵——”，前沿技术馆里，一只外表呆萌的黑色仿生宠物猫引来各路人士驻足抚摸。仿生设计令它可以像真猫一样发出声音，做出动作。

掌纹识别、医疗机器人……展馆内无处不在的新玩意传递出一个强烈信号：各行各业正加快拥抱数字化浪潮！

面对势不可挡的全球性数字发展趋势，如何把握数字化转型机遇，主动拥抱未来，已成为众多企业思考的重要命题。

随着第四次工业革命的到来，数字化逐渐渗透到衣食住行各行各业。国家互联网信息办公室数据显示，截至2020年底，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到7.8%。

“数字化转型已经从部分头部企业的‘可选项’，转变为更广泛行业与企业共同的‘必选项’。”据波士顿咨询公司全球资深合伙人、董事总经理周园介绍，数字化转型相关业务已占该公司全球业务约四成。

“新冠疫情之后，越来越多的企业和企业家认为，数字化转型是赢得未来发展的重要战略手段。”IBM全球副总裁兼大中华区全球信息科技服务部总经理郑军说，如何在数字化环境中生存、前行是每一个企业都必须面对的现实。

为企业转型升级插上翅膀

在数博会领先科技成果发布现场，灯光交汇，目光集聚，华为云知识计算获选“黑科技”项目。成立30余年来，这家全球通信技术巨头不断迭代“出圈”，如今正全力进入“云时代”。

“不想被淘汰就要及时转型升级，否则只能被新的趋势淘汰。”亚马逊云科技首席云计算企业战略顾问张侠表示，目前，企业所有的努力都是围绕数字化和用数字化创造价值展开。

这样的紧迫感，通过如火如荼的数博会，化为一个个攒动的展台，一场场爆满的论坛，一台台最新的设备……

“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出加快数字化发展，建设数字中国。新的发展蓝图下，一系列支持举措密集加码，让数字技术赋能传统产业转型升级成为广泛共识。

“数字化为企业转型升级插上‘智慧’翅膀，提升企业在复杂变局下的竞争力。”贵州省量子信息和大数据应用技术研究院副院长潘伟杰说，进入“十四五”，数字化转型的新征程正在从以创新为驱动的全加速，迈向以价值为引领的高质量发展。新基建的赋能、应用的加速落地，都将推动企业的数字化转型进程。

迈向智享美好生活

看病不用等？停车不再难？一码就能包揽“吃住行游娱购”？走进数博会，一系列改变生活的高科技产品让人仿佛已经置身于梦幻世界。

据现场工作人员介绍，展台上各种数字设备仪器可谓诚意满满、亮点十足。它们在让数据安全有序流动的同时，也让有关未来的各种美好生活愿景不再遥不可及。

面向未来，“十四五”规划纲要明确阐述了包括智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社会以及智慧政务在内的数字经济十大应用场景。

“数博会期间的云上展览、云上致辞正是这些应用场景的充分体现。”商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊说，还有疫情期间的线上问诊、数字化会议和远程办公服务等，这些“线上”工作生活方式让人们既享“云端”，又接“地气”。

围绕这些新场景，“数字化”应该扮演什么角色？

潘伟杰认为，各行各业应继续推进实施数字化转型行动，推动数字化转型走深走实。一方面，以数字化驱动生产方式变革，扩大升级信息消费，加快信息无障碍建设；另一方面，以数字化驱动生活方式的变革，让数字红利最终切实惠及百姓的生产生活。

数字化不仅仅是技术革命，更是一场思维与认知的革新。

万豪国际集团政府事务部副总裁申佳林表示，在数字化转型发展过程中，要时刻关注客户不断变化的需求。只有抓住客户注意力，才能更好抓住未来。

(责编：赵超、吕骞)