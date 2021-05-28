马剑、王存福、邓华宁

原标题：啥情况？有的县城房价涨到了三四万元

新华社杭州5月27日电（记者马剑、王存福、邓华宁）近期，“县城房价过万”受到舆论关注，有的县城房价甚至达到三四万元一平方米。“新华视点”记者了解到，房价上涨压力较大的中小城市大多位于东部地区。这些区域县城的房价为何急剧上涨？

“县城房价过万”，超九成在东部地区

今年以来，多个中小城市出现房地产市场交易火爆的情况。

记者梳理中国房价行情网等平台数据发现，全国有100余个县（县级市）房价均价超过每平方米1万元，其中海南陵水最高，浙江义乌第二。从区域分布看，超过九成位于东部沿海地区，以浙江、江苏、福建和海南等较为集中。

一些普通小县城房价接近每平方米2万元。根据中国房价行情网数据，浙江西部与江西接壤的县级市江山市，3月房价均价为每平方米18608元，不少项目的二手房房价超过每平方米2.5万元。

有的甚至更高。根据海南省统计部门数据，今年一季度，海南省陵水黎族自治县新建商品住宅销售均价每平方米29343元，同比下降2.3%，但价格仍然领先其他县城。比如，香水湾一季度销售12套，大都偏别墅类，均价超过每平方米3万元，其中的富力湾项目均价超4万元，陵水县另一个湾区清水湾均价25000元。

不仅价格高，而且涨速很快。

2020年以来，苏北宿迁等地房价快速上涨，一些县城房价涨幅甚至超过所属地级市。据中国房价行情网统计，宿迁市沭阳县2021年5月房价达每平方米12578元，比去年同期上涨31.20%。

沭阳儒房房地产中介公司小赵介绍，沭阳南部新城5年前新房价格仅为每平方米3000元，现在普遍在每平方米1.2万元以上，多个小区单价超过每平方米1.5万元。宿迁市二手房中介机构统计的5月宿迁市二手房涨幅排行榜上，位列涨幅前10名的小区有8个来自沭阳。其中，沭阳嘉瑞玫瑰园以均价15522元、涨幅48.70%排名第一。

针对今年以来房地产市场交易火爆的情况，江山市4月20日发布有关房地产市场平稳健康发展的12条措施，涵盖优化土地供应模式、实行住房限售、抑制不合理住房需求等方面。浙江省义乌、永康、开化也在近期出台收紧性楼市政策。

谁推动了房价上涨？

是什么推动了县城房价上涨？

“一季度货币供给相对宽松，资金通过各种渠道流向房地产，有些是以经营贷、消费贷、房地产集合信托、资产证券化的形式。”复旦大学管理学院副教授刘明宇说，东南沿海部分中小城市吸引力较大，加上一些人才政策、降低户籍门槛等因素，人口流入增加刺激房价上升。

世邦魏理仕华东区产业地产部主管缪博文认为，浙江是民营经济大省，区域发展均衡，县域拥有较为完整的产业链。近年来，良好的营商环境助推县域经济发展，有效培养起百姓的购买力，同时对人才的吸引力也日益加强，房价存在较强支撑。

“有朋友最近通过项目赚到一笔佣金，上海的房票又用完了，首先想到的是回乡置业。”在沪工作的浙江人吴先生说，房产投资是近期老乡聚会的热门话题，“总比把钱放在银行里强”。

供需关系不平衡，也助推房价上涨。“陵水县紧挨着三亚，尤其清水湾等区域通过成片开发，整体品质较高，所以房价也一直参考三亚，居于高位。”海南省住建厅房地产市场监管处处长王智说，因为海南省全域限购政策，且陵水已经连续多年未新增住宅供地，陵水存量房产已成“绝版”，房价上涨压力依然存在。

“以浙江为例，山地多平地少，价格受供求关系影响也比较明显。”一位长期关注区域经济发展的专家说。

此外，“学区房热”逐渐向中小城市传导。2021年以来，学区房成为北京、上海、杭州、深圳等热点城市房价上涨的重要动力，“学区房焦虑”也在中小城市蔓延。

县城的房价上涨，也隐现炒房团的身影。有受访专家认为，地方政府提高土地拍卖价格、房企制造“新房稀缺”印象等因素叠加，在一些地方引发新房抢购，形成房价上涨预期。

虚火过旺需“降温”，合理增长宜引导

刘明宇认为，东南沿海发达地区一些中小城市的房价水平较高，具有一定的合理性。“城市的房价主要与需求方购买力有关，与城市的经济发展水平有关，与城市的行政级别关系不大。沿海地区的一些中小城市人均收入水平远高于一些省会城市，居民消费水平能够支撑较高的房价，房价适度上涨有一定合理性。”

与此同时，一些受访专家和业内人士表示，在这轮房价上涨中，成交热度“下沉”带来楼市调控“下沉”，一些百强县和房价涨幅较大的县市也面临调控升级。

易居企业集团首席执行官丁祖昱表示，2020年以来，长三角、粤港澳地区热点三四线城市房地产市场显著转暖，盐城、泰州等多城频出“地王”，房价上涨预期强烈。“房住不炒”“因城施策”背景下，热点城市仍需保持调控定力，结合市场实际变化，及时采取针对性的调控政策措施。

受访专家表示，考虑到不同地区的经济发展水平差异，房地产调控需要进一步精准施策，对存在明显炒作痕迹、虚火过旺的县城楼市，政府应及时出手“降温”，而对一些人均收入水平较高、经济增长速度快、人口导入较多的中小城市，宜理性看待房价合理上涨。同时，可在土地政策上支持一些有竞争力的中小城市扩大城市规模，提升其在区域的辐射能力。

“房地产调控工作没有松懈空间。从短期看，关键是要严格落实房地产国家政策、规范市场交易秩序，中长期则要在土地方面积极供应。”易居研究院智库中心研究总监严跃进说。

(责编：赵超、吕骞)