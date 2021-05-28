原标题：拼多多Q1营收超预期，用户规模突破8亿，将助推农业现代化

5月26日，拼多多发布2021年第一季度财报。财报显示，截至2021年3月31日，拼多多年度活跃买家数达到8.238亿，较上一年同期净增1.957亿。营收方面，拼多多一季度营收221.67亿元，较去年同期的65.41亿元，同比增长239%。

财报显示，截至2021年3月31日，拼多多平台年活跃买家数达8.238亿。上一个季度，拼多多用户规模达到7.88亿，在此基础上，拼多多本季度仍然保持了同比30%以上的用户增速，继续扩大领先优势。

在国内消费市场持续复苏的背景下，2021年第一季度，拼多多APP平均月活跃用户数达7.246亿，较去年同期的4.874亿，同比增长49%，且月活/年度买家的指标持续增长，从2020年的第一季度的78%增长至2021年第一季度的88%，用户规模及粘性双双保持高速增长。

越来越多的一线品牌商选择入驻拼多多。上一季度，拼多多平台的商家规模累计超过860万，本季度继续保持高速增长。在平台商家、品牌商以及服务商等生态伙伴的大力支持下，拼多多“百亿补贴”频道的活跃用户数已经超过1亿，每天超过1000万人拼购下单。

财报显示，2021年第一季度，拼多多实现营收221.671亿元，较上一年同比增长239%，大幅高于市场预期。

拼多多营收增长主要源于在线营销技术服务收入的强劲增长。一季度，平台在线营销技术服务收入为141.115亿元，较上一年同比增长157%，商品销售收入为51.241亿元。

拼多多本季度继续加大了对优质商品的补贴力度和覆盖范围。一季度，平台用于销售与市场推广费用为129.974亿元，较去年同期的72.966亿元，增长78%。

截至2021年3月31日，拼多多现金及现金等价物及短期投资为834亿元。在强劲营收的带动下，本季度的经营亏损和净亏损同时收窄。财报显示，非通用会计准则下归属于普通股股东的净亏损为18.903亿元，相比去年同期净亏损31.696亿元大幅收窄。

“随着我们的规模不断茁壮，我们更有能力，也更有责任来履行‘普惠’的使命。”在随后的财报电话会上，拼多多董事长兼首席执行官陈磊表示。

拼多多本季度将持续加码建设农产品基础设施型平台。“在朝着世界最大农业和日用品平台目标努力的同时，我们也深感对农业食品系统进行现代化改造的迫切性。”陈磊表示，拼多多希望消费者拥有更健康，更具有环境可持续性的饮食习惯，同时也希望助力农业产业链各个环节的进一步改善。

在农业科研领域，拼多多还先后与国内外多个顶级科研机构、院士专家等科研团队展开深度合作，在科学种植、农业机器人、智慧农业、未来食品等领域持续投入。据了解，拼多多刚刚联合新加坡食品与生物技术创新研究院，针对新型植物基肉进行首创性研究。在此之前，拼多多还启动了一项基于农药残留检测的科研项目，深入探索食品安全问题。

陈磊表示，未来5年，拼多多将继续通过与地方政府和农业机构合作，加大对农户的技术培训，用技术赋能农业生产，助力乡村振兴。

(责编：李源、董童)